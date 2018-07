Una bomba de tiempo

"Simplemente hay riesgo de inundación, situaciones de lluvia es lo que pueden tener, simplemente no está permitido habitar". Marco Antonio Martínez Alvarado, coordinador de Protección Civil y Bomberos.

Viven en medio del peligro ante inundaciones y posibles deslaves, pero aun así se resisten a dejar sus viviendas pese a que están en zona de peligro: así es la vida de José Domingo Medina, en la colonia Satélite.

Como muchas otras familias, José compró en el 2007 un terreno a la orilla de una calichera y tras casi 11 años sigue en la zona y más familias se han incorporado.

NO TIENE ESCRITURAS

En esa época compró el terreno en 25 mil pesos con medidas de 9 por 20 metros, no tuvo ningún problema para asentarse en la zona, aunque reconoce que nadie tiene escrituras, y solo cuentan con la esperanza de cumplir 15 años para que les puedan hacer legal.

Cuando llegó comenzó a rellenar con escombro y ahora ya tiene su casa de material y hasta su taller mecánico donde trabaja.

"Me tocó suerte porque cuando llegue aquí estaba feo, por eso compre barato, ahorita ya vale una feria, vivimos bien, le fui rellenando como pudimos, me pasé (con el relleno) pero no pasa nada porque es para adentro porque está el agua y nadie me reclama", expresa Don José de oficio mecánico.

En su casa no cuenta con agua potable, por lo que se surte de donde puede y donde le dan el vital líquido, la electricidad la paga dependiendo de cómo la use entre 300 o 500 pesos.

En las pasadas lluvias el agua en la calichera subió un metro y pese a los peligros, el ciudadano asegura que no se ha inundado, solo los que viven más abajo.

"Subió como un metro y medio, cuando hace calor baja un metro fácil, y ahorita lleva como dos semanas, casi se llenó, no se metió el agua, casi no se ha inundado, pero más abajo si, hay muchos zancudos", dijo José Medina.

La mayoría de las familias que habitan en los alrededores de la calichera, empezaron con casa de madera, posteriormente construyeron de concreto, algunos tienen hasta cochera y grandes patios.

QUIEREN QUE RELLENEN Y LIMPIEN

Ahora esperan que las autoridades puedan rellenar la calichera para que ya no tengan problemas con el agua, pero nada ha pasado y además piden que se ayude a sacar toda la basura que la gente ha tirado en la zona.

"Si han planteado cerrarlo pero se necesita mucho dinero, el mismo gobierno hizo el hueco cuando estaba Valdez Revilla, para sacar caliche para las calles y luego así se quedó, hacemos un llamado para que limpien la calichera porque la gente viene y tira de todo, perros muertos, huele feo, plástico, asientos de auto y esponjas", finalizó.

NO SE PUEDE VENDER Y HAY PELIGRO, DICE PC

De acuerdo a las autoridades de Protección Civil: en Reynosa existen 3 calicheras en la parte poniente y cuatro en Paseo de las Flores, pero no se tiene el padrón de cuantas familias viven en esas áreas.

Marco Antonio Martínez Alvarado, coordinador de protección civil y bomberos en la ciudad, explicó que no se pueden vender terrenos en las calicheras, ya que son terrenos irregulares

"De antemano al momento que llegaron ahí, llegaron a terrenos irregulares, no se puede vender porque son terrenos irregulares, simplemente hay riesgo de inundación, situaciones de lluvia es lo que pueden tener, puede haber deslaves puede pasar también, simplemente no está permitido habitar, rellenar y ahí mismo habitan", dijo.

