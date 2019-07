Una ´Betty´ moderna convenció a Erick Elías

Ciudad de México.-

Para el actor Erick Elías el problema no es que se hagan remakes una y otra vez de una misma historia, lo malo es querer contarla siempre de la misma forma.

"Creemos que hacer una nueva versión de alguna historia es algo malo o lo desdeñamos pero en realidad lo importante es que si se va a volver a contar una historia, sea de una manera distinta, adaptándola a un nuevo público y con otros lenguajes. Al final, hay historias como Romeo y Julieta que se han hecho millones de veces y seguirán habiendo muchas más, unas mejores que otras, y eso dependerá de la manera en la que se cuente", confesó.

PROTAGONISTA DE NUEVA VERSIÓN

Elías actualmente es el protagonista de "Betty en NY", una nueva adaptación de la telenovela colombiana de 1999 "Yo soy Betty, la fea", creada por Fernando Gaitán, y explicó que cuando recibió la oferta para hacer este proyecto, no estaba del todo convencido.

"Cuando me lo ofrecieron tuve mis dudas, ya se han hecho otras versiones y me preguntaba: ´¿qué más se puede contar?´. Me mandaron los guiones y cuando lo leí me encantó la manera en que supieron adaptarla a los tiempos que vivimos pero también a una ciudad como Nueva York, ahí supe que había algo nuevo que contar y acepté".

Para este melodrama, que actualmente se transmite en México a través de Telemundo, el actor tuvo que retarse, pues además de ser un proyecto bilingüe, también tuvo que jugar con la comedia.

"Este personaje lo disfruté mucho, además me llevó a arriesgarme como actor para hacer cosas distintas, también a abrirme a la comedia que es un género que me saca de mi zona de confort. Me gustó mucho".