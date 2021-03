Un vistazo a los preparativos para los Grammy

LOS ANGELES — He cubierto los Grammy para The Associated Press por 15 años, pero en esta edición tan extraña se siente como la primera vez.

Con actuaciones, mucho canto y gritos, además del público más grande para cualquier premiación, los Grammy parecen totalmente inadecuados para un mundo que sigue en la pandemia por coronavirus. Pero los organizadores están tomando medidas extraordinarias para lograrlos y AP fue uno de los pocos medios invitados a su interior durante los preparativos. Los reporteros tuvieron que realizarse varias pruebas de COVID-19 y cumplir con muchos requisitos en el sitio hipercuidado.