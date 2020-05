Un violento arresto en Nueva York abre el debate sobre las medidas policiales para mantener la distancia social

Este fin de semana una patrulla de 1.000 policías circuló por Nueva York con el objetivo de dispersar a los grupos que no estuvieran manteniendo la distancia social recomendada para evitar la propagación del coronavirus. Uno de los agentes apuntó este sábado con una pistola paralizante a Donni Wright, afroamericano de 33 años, y luego lo llevó violentamente al suelo y lo golpeó en la cara y en el hombro. Una persona capturó la escena en un vídeo. El agente se ha quedado temporalmente sin su placa y realizando labores de escritorio mientras la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York investiga el caso. Wright está internado en el hospital con lesiones graves en la espalda, las costillas y el pecho, dijo su madre, Donna Wright, al New York Daily News.

La portavoz de la policía, la sargento Mary Frances O´Donnell, afirmó este domingo que Wright "tomó una postura de lucha contra el oficial" cuando se le ordenó que se alejara y fue arrestado por agresión a un policía y resistencia al arresto, entre otros. Los cargos han sido congelados en espera de una mayor investigación, afirmó a los medios locales un portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. El oficial en cuestión, Francisco García, estaba trabajando el sábado sin mascarilla y vestía unos vaqueros, una camiseta negra y una gorra de los Yankee. El vídeo muestra que antes de su encuentro con Wright, estaba ayudando a esposar a dos afroamericanos en el suelo. Uno de ellos, un hombre de 31 años, tenía una "bolsa de presunta marihuana a la vista", sostuvo O´Donnell.

El vídeo no muestra lo que estaba haciendo Wright mientras el oficial García le ordenaba que se apartara de la esquina de la calle East Ninth y Avenida D, en Manhattan. "¿Por qué estás haciendo flexiones? No hagas flexiones", dice el policía mientras un tercero graba la escena. Cuando Wright se acerca a él, el policía le hace una llave que lo deja tumbado en un paseo peatonal. García lo arrastra y lo golpea, hasta dejarlo inmovilizado con su rodilla sobre la cabeza. Otro policía se acerca para ayudar a esposar al joven mientras se escucha que un testigo de la escena grita repetidamente "¡Él no hizo nada!". El comportamiento del policía ha sido duramente criticado en las redes sociales y representantes políticos, como el congresista Hakeen Jeffries, han pedido que desestimen todos los cargos contra Wright.

"El comportamiento que vi en ese vídeo simplemente no es aceptable", tuiteó el domingo el alcalde de Nueva York Bill de Blasio. Lo ocurrido en el East Village de Manhattan dista mucho de las imágenes compartidas en la cuenta de Twitter de la policía de Nueva York, donde se los ve regalando mascarillas en los parques. El caso de Wright ha abierto un debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía para mantener la distancia distancia social recomendada. El defensor público del Ayuntamiento de Nueva York, Jumaane Williams, sostuvo el domingo a NBC que el coronavirus "está aumentando las desigualdades estructurales en las comunidades. No está creando unas nuevas", en relación al trato violento a la comunidad afroamericana.