Un verano sin hielo en el Océano Ártico

El Océano Ártico podría perder su hielo durante el verano en los próximos 20 años debido al cambio climático, advierte estudio.

En los próximos 20 años, el Océano Ártico podría quedarse sin hielo durante el verano debido al calentamiento global, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Exeter del Reino Unido.

Los modelos computacionales predicen que el cambio climático provocará que el Ártico pierda su hielo durante esta época entre los años 2030 y 2050.

La nueva investigación apunta que es más probable que la región se quede sin hielo en un punto cercano al 2030, en lugar de 2050, como se estimaba antes.

En el Ártico, el verano coincide con septiembre, el mes con la menor cantidad de hielo marino, señala el documento publicado en "Geophysical Research Letters".

La investigación apunta que para mediados del siglo, habrá menos de un millón de kilómetros cuadrados de hielo marino este mes si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan.

La tendencia se inclina hacía un Ártico sin hielo durante el verano, pero es incierto cuándo va a ocurrir.

Se adelgaza hielo del Ártico

La cobertura de hielo en el Ártico se ha adelgazado desde 1978, advierte un artículo del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve (NSIDC, por sus siglas en inglés).

Este adelgazamiento está relacionado con la diminución de la extensión del hielo marino en la zona registrado entre 1978 y el 2017.

El oso polar ( Ursus maritimus ) es una de las especies amenazadas que habita el Ártico.

El hielo marino se divide en dos tipos: de primer año y multianual.

El primero se forma durante una sola temporada y la mayoría se derrite durante el verano ártico.

Algunas partes sobreviven y se espesan durante el próximo invierno, por lo que se convierten en hielo multianual. Por lo tanto, el hielo más viejo suele ser el más grueso.

En las últimas décadas, el Ártico ha perdido gran parte de su hielo multianual, indica el estudio publicado en "Annals of the New York Academy of Sciences".

Entonces, el hielo de primer año, que es más fino y vulnerable a derretirse en verano, comprende un porcentaje mayor de la cobertura de hielo, alerta.

La pérdida de hielo marino en el Ártico es una de las señales más notables de cambio ambiental en el mundo y continuaremos viendo que esto ocurra a medida que pase el tiempo".

