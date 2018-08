¡UN TRIUNFO POLÉMICO!

Ciudad de México

Con un polémico gol al minuto 35, Pumas venció 1-0 a Lobos BUAP en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, para mantener el invicto en La Cantera.

Un pase preciso de Daniela García desde tres cuartos de cancha, llegó hasta Fabiola Santamaría, que de cabeza remató el esférico, el cual primero pegó en el poste y al momento de bajar no meció las redes.

El grito de gol de las féminas quedó ahogado por algunos minutos, pues la árbitro central Lizzet García tuvo que apoyarse en uno de sus auxiliares para dar por buena la anotación de Pumas.

Sin importar la desventaja, las poblanas apretaron líneas y con la habilidad de Gloria Narváez hicieron daño por la banda izquierda, sin embargo, la arquera Melany Villeda calmó las potentes diagonales de la zaguera.

Con el triunfo, las universitarias llegaron a 6 unidades que les servirían para subir a la sexta posición, siempre y cuando Puebla no gane mañana ante Toluca.

'LA PELOTA NUNCA ENTRÓ'

La polémica victoria de Pumas sobre Lobos BUAP dejó un trago amargo en el cuadro poblano.

"El gol se marcó, vi la repetición y la pelota nunca entró, el árbitro no lo marca, va con el asistente y después lo marca, no sé que la hizo marcarlo.

"Esa no era una jugada de apreciación, era una jugada muy clara", aseguró José Cevada, técnico de las licántropas.

La falla arbitral no sólo causó molestias en el cuadro visitante, también, la estratega de las féminas, Ileana Dávila se mostró inconforme con el marcador.

"Desde donde yo vi no era gol, yo no tomé la decisión, así se decidió, pero me parece que un buen marcador pudo haber sido un 2-1", comentó la directora técnica.