Un tribunal sueco declara culpable al rapero A$AP Rocky

Cd. de México.

Durante el juicio, los fiscales reprodujeron imágenes de video que mostraban al rapero, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, arrojando a un joven al suelo.



Según Lennerbrant, el Juez presidente dijo en una conferencia de prensa que la evidencia en el caso ha sido compleja.



La víctima, Mustafa Jafari, de 19 años, fue golpeada en la parte posterior de la cabeza con una botella, pero, según autoridades, no queda claro quien lo agredió, esta acción afectó la evaluación de la gravedad del crimen.



Los tres evitaron penas de prisión, pues se les impusieron sentencias condicionales y también se les ordenó pagar un total de 12 mil 500 coronas (mil 307 dólares) en compensación.



Según el tribunal, los acusados no se encontraban en una situación en la que tenían derecho a la legítima defensa, por lo que se considera como agresión a la víctima.



Como resultado, los tres acusados fueron condenados a sentencia condicional, lo que significa que la única forma en que podrían ingresar a prisión sería que volvieran a cometer un delito similar en Suecia.



Los tres fueron liberados el 2 de agosto a la espera del veredicto. Todos regresaron a Estados Unidos y no están legalmente obligados a estar presentes en Estocolmo.



Slobodan Jovicic, abogado de A$AP Rocky, se dijo desilusionado por la decisión del tribunal, pues él y su cliente esperaban la absolución completa.