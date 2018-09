Un talento que da luz a Díaz Ordaz. José Luis Jardón López, el bolero del pueblo

Díaz Ordaz, Tam. - Encontrar el arte en piedra no es tarea sencilla. Se necesita de mucho talento, vocación, creatividad y paciencia, virtudes difíciles de encontrar en una sola persona, sin embargo en la comarca ribereña habita un artesano que conjuga todas esas cualidades, las que no sólo ha aprovechado para materializar su inspiración, sino que además ha tenido la generosidad para compartirlas tanto con residentes de su municipio, Díaz Ordaz, como con los habitantes de Tamaulipas, y el Valle de Texas, en donde ha alcanzado notoriedad y reconocimiento.

Se trata de José Luis Jardón López, bolero de oficio, pero artesano y poeta por vocación, quien ocupa su tiempo libre en buscar, tanto en la ciudad como en los lugares más remotos de la región, piedras pequeñas, medianas o grandes, que por caprichos de la naturaleza toman una forma peculiar, las que el bolero del pueblo, orgullo de Díaz Ordaz, las observa y las convierte en cualquier objeto, símbolo, paisaje o personaje, sencillamente las transforma en "arte petro", o "arte Jard", como él las denomina.

El gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, puede atestiguar el talento del también filósofo de Díaz Ordaz, pues durante el festival de Tamaulipas pudo constatar el trabajo que Jardón realiza, a quien felicitó por su vocación y participación en esa feria estatal.

Durante su encuentro con el mandatario estatal, José Luis Jardón le obsequió un teléfono celular de piedra creado por él, tras agradecer al artista por el singular presente; el licenciado Cabeza de Vaca, hizo el simulacro como si marcara y hablara con uno de sus colaboradores, lo que generó risas y aplausos entre los presentes.

Entre su galería de arte innovador, que se localiza en la misma bolería de su propiedad, en pleno corazón de la ciudad, podemos encontrar más de 2 mil 500 piedras, piezas de arte, únicas, que en el transcurso de 8 años, Jardón López, ha reunido y creado, una colección magnifica, extraordinaria, la que quizá pocos han visto, pero los que han tenido ese privilegio, simplemente han quedado gratamente sorprendidos, y han externado su reconocimiento y admiración a tan talentoso y sencillo personaje.

"Desde niño siempre tuve el gusto por la recolección de piedras, siempre me interesó el arte visual, pero no había encontrado como expresarlo, hasta que una vez encontré una piedra en forma de zapato, o al menos eso pensaba yo, tome unos pinceles y pinturas, la pinte usando la forma de la piedra y el resultado fue extraordinario, tanto que agradaba a quien viera la roca, así que me dedique en mis tiempos libres a buscar piedras peculiares para darles vida", externó el artesano, bolero y poeta.

El interés por coleccionar piedras para darles forma y vida, despertó en José Luis Jardón López, en el 2010, pero nuestro entrevistado es un artista nato, desde niño comenzó a escribir poemas, facultad que nos cuenta, fue heredada por su padre quien le componía versos a la naturaleza, según nos dijo el bolero del pueblo.

En su amplia galería, podemos encontrar piedras en forma de dragón, zapatos, dedos, cráneos, tortugas, koalas, ardillas, serpientes, calculadoras, todo tipo de aves, rostros humanos, guantes de box, vehículos pequeños y grandes, teléfonos celulares, aviones, súper héroes, personajes de dibujos animados, entre muchas otras cosas.

"Lo que realmente me motivo a realizar estas artesanías, fue hace años, cuándo muchos extranjeros venían a Díaz Ordaz, y preguntaban que porque en esta zona de Tamaulipas no hacen artesanías, y yo quise buscar algo propio de Díaz Ordaz, no se me ocurría nada, hasta que me tope con aquella piedra en forma de zapato, bueno al menos mi mente vio un zapato en esa roca y en esto terminó convertida" manifestó Jardón López.

Nuestro personaje, asegura que seguirá buscando piedras en cualquier lugar para darles vida y continuar incrementado su colección privada, aunque no descarta que pueda vender, incluso regalar alguna de sus piezas a personas que valoren el arte.

Tampoco descarto, que si se presenta una oportunidad, algún día poder montar una exposición de sus piedras, o si es invitado, llevarlas fuera de Díaz Ordaz, para las admiren en otras ciudades.

RECONOCE. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca felicitó por su talento al artista díazordacense.

¡CUIDADO!. Lista para atacar, la víbora de cascabel, creada por el artesano del pueblo.

ALCALDE SUPLENTE

Cabe destacar que este escritor, poeta, filósofo, coleccionista y lustrador de calzado, no sólo es actualmente el presidente municipal suplente del alcalde Jorge Navarro Garza, en donde hasta la fecha no ha sido requerido.

Es además el presidente municipal suplente electo, es decir que el día de mañana, tomará protesta junto con el edil constitucional electo, José Manuel López Hernández, y los integrantes del Cabildo que entraran en funciones a partir de éste lunes.