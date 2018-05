¡UN SUEÑO HECHO REALIDAD!

Jugar en uno de los equipos más poderosos de México a nivel universitario es un sueño cumplido para la reynosense Frida Michelle Guerrero Gutiérrez, quien recientemente se coronó en la Liga Mexicana de Voleibol 2018 con la escuadra femenil Tigres de la UANL. Ganarse un lugar en las felinas no fue sencillo y como jugadora novata celebra en grande la obtención de su segundo título.

"El primer año que jugué con Tigres también quedamos campeonas, pero no se compara con lo que acabo de sentir en esta final, yo digo que fue porque ahora jugué más, tuve más oportunidades en la cancha, por eso se disfrutó así, fue un sentimiento que jamás había vivido, lágrimas, gritos y muchas cosas, por todo lo que se trabajó para lograrlo, fueron muchos sacrificios, dejamos a un lado la familia, amigos y a veces hasta la escuela", expresó con mucha emoción la joven de 19 años, quien a pesar de estar fuera de casa nunca olvida sus raíces.

"Soy tamaulipeca pero representar a estos colores de Tigres es como un sueño, es otro nivel tanto en el deporte como en los estudios, pero siempre recordando de donde vengo y en donde empecé", afirmó.

Frida representó a Tamaulipas en todo tipo de eventos nacionales desde las categorías infantiles. Hace tres años se mudó a Monterrey para dar el siguiente paso pensando primero que nada en su futuro universitario, pero sin abandonar el deporte de sus amores. Actualmente cursa el segundo semestre en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"Yo siempre quise estudiar en Monterrey, estaban dando becas en la prepa a la que entré y me dijeron que fuera a hacer una pruebas, fui a entrenar unos días y me aceptaron, me dieron la beca de Tigres, yo tenía que ir a entrenar con las de la universidad y poco a poco se me fueron dando las oportunidades hasta quedarme en el representativo mayor", explicó.

El apellido Guerrero y el número 8 resaltan en su uniforme amarillo con azul. En la cancha puede desempeñarse como banda y también como opuesta. El volibol es herencia de su madre y con mucho cariño recuerda que todo comenzó hace más de 10 años en la cancha "Teresita" Treviño, cuna de grandes jugadores.

"Empecé en esto porque mi mamá lo jugaba, de hecho sigue jugando, al principio me llevaban a fuerzas, pero de repente me empezó a gustar mucho y me iba muy bien, mi primer equipo y del que me acuerdo bastante son las Cherrys, mi entrenador era Santos Gómez, creo que es el equipo que más recuerdo por todo lo que pasamos cuando estaba chiquita", señaló.

Gracias al deporte se ha convertido en un orgullo para su familia, principalmente de sus padres, Anavel Gutiérrez Beltrán y Jorge Guerrero Sánchez y eso no lo cambia por nada. Michelle no ha tenido tiempo para estar con sus seres queridos ya que las "Tigresas" se encuentran disputando otro torneo muy importante, la Universiada Nacional 2018.

"A corto plazo tengo como objetivo quedar campeona también en esta Universiada Nacional, a largo plazo pues seguir en el volibol y salir adelante en mi carrera universitaria, creo que tengo los pies bien puestos en la tierra y prefiero enfocarme en lo que hago ahorita, me gustaría representar a México pero no es algo que me quite el sueño", aseguró.

Pasan las generaciones y el volibol de Reynosa sigue exportando talento al máximo nivel.

"En Monterrey somos demasiados foraneaos, y a mi siempre me ha gustado decir de donde soy, yo me siento orgullosa de decir que soy de Reynosa", finalizó.





SON LAS REINAS. El equipo femenil de Tigres UANL celebrando el campeonato de la Liga Mexicana de Voleibol 2018, tras vencer en la final a las Tapatías en Guadalajara.