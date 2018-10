Un recorrido musical itinerante

Bruselas, Bélgica .

El traje que vistió John Lennon en la mítica portada del Sgt. Pepper's y letras manuscritas de The Beatles son algunas de las piezas estrella de una gran exposición que abre este miércoles en Bruselas, un viaje a través de la música de la década de los años 60 que busca hacer reflexionar sobre el mundo actual.

En un año marcado por las conmemoraciones del mayo de 1968, el Victoria and Albert Museum organiza esta muestra itinerante que antes de ir a Australia hace parada en el ING Art Center de Bruselas con más de 350 objetos que buscan reivindicar una década cargada de mitos e idealismo, pero sobre todo un legado musical inacabable.



Con un formato innovador, sin carteles ni títulos en ninguno de los objetos, simplemente guiado por la música, el visitante puede escuchar con unos auriculares, que rescatan temas de Simon y Garfunkel, Sam Cooke, los Rolling Stones, Buffalo Springfield, Bob Dylan, los Kings, The Who y otros referentes, mientras recorre la exposición.



"Por primera vez, la música se convirtió en una fuerza global en Occidente y congregó a mucha gente: en Bruselas, París, Nueva York, San Francisco o Londres, escuchaban a The Beatles. La música empezó a cambiar y fue un reflejo del cambio que se estaba produciendo en del mundo", explica la comisaria del museo británico, Victoria Broackes.



En la exposición tienen especial protagonismo los "Fab Four". Yoko Ono, viuda de Lennon, prestó objetos de culto del músico, como la chaqueta que vistió para la portada Sgt. Pepper's, considerado el mejor álbum de la historia por la revista Rolling Stone.



"Cuando en 1966 decidieron centrarse en la creación en Abbey Road, se dedicaron a la investigación musical. Las canciones tienen una densidad y una riqueza increíble que sobrepasa lo musical y cuyo mensaje trasciende al mundo actual", subraya la responsable del espacio belga, Anne Petre.



La artista japonesa también proporcionó las letras manuscritas de los temas "Tomorrow Never Knows" y "Lucy in the Sky with Diamonds". De igual manera proporcionó a la chaqueta que Lennon vistió para grabar "Imagine", tema con el que cierra la exposición.



"(El tema) es una llamada a mirar ese tiempo en que teníamos el sentimiento de que el futuro estaba en nuestras manos", afirma Broackes.



"Los jóvenes entonces eran una fuerza dominante, demográficamente. Fue la época en la que la gente hablaba por primera vez de ser ciudadanos globales. Hoy el mundo vuelve a sacudirse y nos toca a nosotros darle forma. Serán de nuevo los jóvenes los que cambien el mundo", agrega.



El recorrido busca también mostrar la fuerza visual de esa época, incluso en el ámbito musical, con portadas icónicas consideradas obras de arte en sí mismas.



"La gente pensaba hace 15 años que no se iban a producir más vinilos y hoy es el ámbito que más crece en el mercado de la música. Parte del ejercicio de escuchar música era la visualización de las ideas que representaban las canciones. Una descarga digital no puede causarnos el mismo efecto", defiende la británica.



También se muestran documentos del festival de Woodstock, las fotografías originales de Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, censurada en Italia y Palma de Oro en Cannes en 1966, y una guitarra eléctrica de Pete Townshend, el guitarrista de The Who y el primer artista que destrozó una guitarra en el escenario.



La exposición hace referencia además a las protestas que se sucedieron en esos años, desde el mayo francés a las manifestaciones contra la visita del sha de Persia Reza Palehvi en Berlín, las marchas contra la guerra de Vietnam o en favor de los derechos civiles, y repasa cómo todas estas reivindicaciones políticas se expresaron en la moda, el diseño o la fotografía.



A todo esto se añaden objetos como los precursores de nuestros actuales ordenadores, traídos del museo de la Historia de la Informática de California, o los primeros tupperwares, recipientes de plástico para transportar comida, y que reflejan la revolución de las comunicaciones y cambios que aún hoy forman parte del día a día de muchos hogares.



"Records & Rebels 1966-1070" podrá verse en Bruselas hasta el 10 de marzo y viajará después a Australia.