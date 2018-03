Un problema de peso...

sandra.tovar@elmanana.com

La meta de Ángel Guadalupe González Beltrán, de nueve años de edad, era poder usar nuevamente un pantalón corto talla 30 que desde hace tiempo tenía guardado pues el sobrepeso que padecía le impedía lucirlo.

Ángel llegó a utilizar ropa talla 34, ya que pesaba 52 kilogramos, pues acostumbraba comer comida chatarra.

Un problema similar tenían las hermanitas Pacheco Madrigal, quienes a su corta edad cuentan con sobrepeso, que les impedía realizar diversas actividades.

Eilen, de apenas 10 años, pesaba 86 kilogramos y Yeira de 12 años, pesaba 89 kilos.

EL DIFÍCIL RETO

Estos menores, acompañados de sus padres, decidieron ingresar al programa gratuito “Luchando contra la Obesidad Infantil en Reynosa”, que imparte el nutriólogo Roberto Ruiz.

“Este programa consiste en tratar de concientizar a la población en mejorar su estado de salud y estamos enfocados principalmente en la población infantil. Invitamos a los papás para que se preocupen un poco más por los niños y se unan a este reto, que en su primera generación inició en enero”.

En esta primera fase, se inscribieron un total de diez niños y niñas con sus papás, a los cuales se les otorga un plan de alimentación gratuito.

“La idea de un servidor es que sea la primera generación. Tuvo una duración de dos meses y los niños tuvieron asesoría nutricional y gimnasio gratuito. El único requisito es que los niños tuvieran obesidad o sobre peso evidentes y que los papás se comprometieran a acompañarlos al gimnasio a hacer ejercicio”.

De esta forma, dijo, además de cuidar su salud, fortalecían la convivencia entre padres e hijos.

“Siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo y bueno, esta es una buena oportunidad para que convivan y hagan deporte en busca de la perdida de peso”.

Más que bajar de peso, se enseña a los niños a tener una mejor selección de sus alimentos.

“Esta primera fase termina en una semana, los educamos para que sigan con el programa. Al concluir ellos regresan a casa y los voy a citar dentro de dos meses para ver los resultados que han tenido y si en verdad, continúan comiendo sanamente para seguir bajando de peso”.

Roberto Ruiz expresó que la dinámica es continuar con una segunda generación por dos meses más y cuando concluyan, invitar a los primeros egresados para que muestren los resultados y avances que siguen teniendo en casa.

TIENE ÉXITO

Ángel Guadalupe González a sus nueve años ha aprendido a comer, por lo que le dijo adiós a la pizza, pastel, regreso y papas fritas.

“Fue difícil dejar de comer todo eso, ahora como ensalada, frutas, tomo agua natural porque quiero bajar todo el peso que se pueda, ahora me siento muy bien”.

Gloria Beltrán, madre de este menor asegura que parte del éxito para que los niños bajen de peso, depende también, de los padres de familia.

“Batallo porque hay cosas que no le gustan, pero nosotros como padres nos aplicamos también, cambiamos mucho en la alimentación, comemos más sano, tenemos más energía, mi esposo y yo hemos bajado, yo bajé cuatro kilos”.

Durante la última semana, destacó, Ángel se aplicó y bajó mucho de peso.

“Se batalla con los niños porque están impuestos a la comida chatarra, galletas, refrescos, papas fritas. Tenemos dos meses que dejamos todo eso, de repente me hace trampa en la escuela, pero ha logrado la primera meta que era volver a usar los shorts que trae ahora puestos”.

Por su parte Eilen y Yeira Pacheco son dos historias más de éxito pues han logrado bajar poco más de cuatro kilos cada una.“Yo quería bajar de peso, a veces es difícil porque yo comía refrescos, jugos, papitas y ahora tomo mucha agua natural, frutas, verduras y mi cuerpo ha cambiado mucho”, refiere Eilen.

Asegura que anteriormente se cansaba mucho al jugar y que ahora, gracias a que hace ejercicio, ha mejorado mucho su salud.

“Creo que lo que más se me dificultó fue dejar de comer azúcar, comía muchos dulces. Mis amigos en la escuela me felicitan porque estoy haciendo ejercicio y comiendo mejor”.

Yeira tiene apenas 12 años y su peso era de 89 kilos, por lo que gradualmente está acabando con su sobrepeso.

“Antes comía muchas cosas que engordan, papas, pan y ahora por ejemplo desayuno avena que antes no me gustaba, mi mamá me hace huevito con jamón. A veces mi mamá nos da de desayunar o lo llevamos a la escuela. Antes en las clases de educación física no podía, me cansaba mucho”.

Leslie Anel Madrigal, madre de estas niñas comentó que decidió que sus hijas ingresaran a este programa y ahora además de bajar de pesos, han logrado reducir tallas.

“Uno como papá tiene la culpa porque les damos dinero para que ellas compren y comen alimentos que no son saludables. Ahora voy al mandado y ya no traigo tantas chucherías, me ahorro dinero también porque ya no tenemos galletas o cosas que no son saludables”.

SIN DEJAR DE COMER

El nutriólogo Roberto Ruiz manifestó que los niños están motivados y esto ayuda para que adopten hábitos alimenticios saludables.

“A veces llegan y me dicen que sus papás tomaron refresco o galletas, están al pendiente, pero no caen en la tentación. Mi objetivo no es que el niño baje mucho de peso, sino que sea gradual y que los niños se vayan motivados y sobre todo que aprendieron a comer”.

Expresó que los niños firman una carta responsiva donde dan su palabra de seguir el programa, ya que se piden exámenes de laboratorio y todos lo cumplieron

“Yo soy de la idea de que los alimentos son para disfrutarse, en México tenemos una gran variedad de platillos. El detalle es que cuando alguien está en un régimen le quitan todo lo que le gusta, lo ideal es hacerle un programa acorde a sus gustos y su presupuesto, es cuestión de seguir las cantidades y los alimentos correctos”.

MÉXICO OCUPA EL 1 LUGAR EN EL MUNDO

MÁS DE 40% DE LAS VENTAS DE COMIDA EMPACADA EN MÉXICO SON DE PRODUCTOS PANIFICADOS

90% DE LOS CASOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 PUEDEN ATRIBUIRSE A LA OBSEIDAD INFANTIL

LOS NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS CONSUMEN 3 VECES MÁS REFRESCOS QUE OTROS LÍQUIDOS

LOS NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS consumen EL DOBLE DE BEBIDAS AZUCARADAS QUE DE LECHE