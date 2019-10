Un ´patito´ que cruzó el océano

Poco a poco y en una carrera de casi dos décadas, Danna Paola se ha probado como actriz y cantante. Sin embargo, ha sido en los últimos tres años cuando la joven de 24 años ha dado un salto a Europa, continente en el que está probando desarrollarse en inglés y español.

Si bien en México se le conoce por haber iniciado como actriz infantil y juvenil en donde destacó en su papel de "Patito" en la telenovela "Atrévete a Soñar" en 2009, en España dio el salto con "Élite", serie de Netflix.

Ayer se presentó por primera vez en Londres en su faceta de cantante junto al grupo New Hope Club, con quien hizo una reciente colaboración titulada "Know me too well".

"Me tiene muy emocionada hacer esto porque es algo por lo que he trabajado mucho. Es la primera vez que canto aquí. Es maravilloso ver cómo poco a poco la música y la actuación me han traído a Europa. Nunca pensé que se dieran al mismo tiempo y en dos idiomas", confesó Danna en entrevista previo a su participación con la agrupación pop.

FRUTO DE SU TRABAJO

La actriz indicó que estos logros no han sido fortuitos y que son el resultado de años de trabajo y de querer expandirse a otras latitudes y en otras lenguas.

"Creer en lo que quieres, ser humilde y el trabajo duro es lo que te dará éxito, jamás copiar a nadie y defender lo qué haces. La clave para que algo guste no es fácil. Siempre me han enseñado que nada es de a gratis, llevo años preparándome como actriz, como cantante, perfeccionando el idioma para que cuando surgieran estas oportunidades de cantar en inglés las pudiera tomar y seguir creciendo", señaló.

Para Danna Paola combinar sus dos profesiones no es sencillo, pero confiesa que al ser tan apasionada a su carrera provoca que más que sentirse como un trabajo, sea como un sueño.

"Soy muy perfeccionista. La mitad de mi vida me la paso grabando ´Élite´ y la otra mitad me dedico a escribir música", indicó.

La canción "Know me too well", que canta junto a New Hope Club, es de un estilo pop con letra en inglés y en español. El video de este tema fue grabado en Sevilla, España, donde desde hace unos meses graba la serie de Netflix.

SEGUIRÁ SU PASIÓN

Dentro de sus planes, la cantante quiere seguir escribiendo y cantando en inglés, ya que antes de este tema ya tenía una canción en este idioma titulada "So Good".

"He escrito canciones en inglés para mi nuevo disco. La razón por la que me interesa hacerlo es porque para mí es la manera de mezclar lo mejor de dos mundos", señaló.