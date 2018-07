Un país no se construye de un solo sexenio: Peña Nieto

Irapuato, Gto.

Al sostener que cada gobierno ha hecho su mayor dedicación y puesto su mayor empeño en ir edificando una mejor Nación, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que un país no se construye en un sólo sexenio o en un sólo tiempo.

"La construcción del México que queremos para la sociedad actual y para las futuras generaciones, se edifica todos los días con el trabajo y la dedicación de cada quien en su espacio de actuación cualquiera que sea, pública o privada, todos los días cada mexicana y cada mexicano contribuye a ser una mejor Patria", señaló la tarde de este lunes.

Llamó a los mexicanos a sentirse orgullosos de lo que han logrado construir entre todos. Atajó: "y yo deseo, y hago votos, porque en los años por venir se siga consolidando ese México y esa Nación que tanto queremos para nuestros hijos, y de la que todos somos corresponsables".

Pidió sentir orgullo de lo que han alcanzado los mexicanos, del país que hoy tienen y que se contrasta enormemente -dijo- con el que se tenía hace cinco o diez décadas, donde el 75%, tres de cada cuatro mexicanos, no sabían leer y escribir.

Al inaugurar ayer por la tarde las instalaciones de la 12 Brigada de la Policía Militar, el Presidente de la República apuntó que ha entrado en la recta final de su administración pero que no ha concluido su tarea, ni su misión, y que por el contrario "el esfuerzo, el empeño y el compromiso que tenemos con los mexicanos, concluye hasta el 30 de noviembre".

Reforzó: "y hasta esa fecha estaremos poniendo el mayor de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de la tarea que tenemos comprometida, de los proyectos que están en curso y que están en proceso de concluirse, de asegurar que las políticas públicas que se han puesto en marcha a lo largo de esta Administración, realmente redunden en los beneficios que se espera de ellas, como se ha venido acreditando, como hemos venido dando cuenta".

Acompañado por el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el Ejecutivo indicó que cada vez que hay espacio para poder hablar de avances y logros lo ha hecho, aunque hay quienes llegan a decir que "no sabíamos, no imaginábamos de tal logro o tal avance, por qué no lo dicen".

Advirtió: "y yo respondo consistentemente, lo decimos y muy frecuentemente, lo decimos todos los días para aquellos que quieran escuchar y que quieran ver con objetividad los avances y logros que ha habido de esta administración; como los ha habido de las anteriores".

Asentó que cada gobierno ha hecho su mayor dedicación, su mayor empeño en ir edificando una mejor Nación. "Y, ciertamente, un país no se construye en un solo sexenio o en un solo tiempo, la construcción del México que queremos para la sociedad actual y para las futuras generaciones, se edifica todos los días".

Aseveró que hoy los esfuerzos se concentran en ámbitos que dejan ver a México como una potencia emergente, que va destacando en el orbe, en un mundo globalizado e interconectado, de alta exigencia y competencia, donde va logrando día a día mayor proyección internacional y reconocimiento.