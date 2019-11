Un músico que va del desempleo a la luna

Lo trágico que podría ser perder el empleo para cualquiera, en el caso Mauricio Díaz fue la oportunidad de crecer, desenvolverse y regresar a México cargado de un proyecto multidisciplinario que lo ha llevado a probarse como artista y no sólo como músico. Durante algunos años Mauricio fue el bajista de la banda Los de Abajo hasta que la agrupación prescindió de sus servicios.

Esa situación llevó al músico a explorar sus oportunidades y así dio con el colectivo Snowapple, que está integrado por artistas de diversas nacionalidades como Holanda, Francia o Turquía. Junto a ellos Mauricio ha recorrido diversos festivales alrededor del mundo y ahora regresa a México para presentar el espectáculo Cuatro lunas. “A veces es complicado que el público entienda de qué va nuestro proyecto, pero podría decir que es un espectáculo que combina un teatro diferente”. Díaz explica: “No somos una banda de rock convencional y tampoco somos un grupo de teatro convencional. Somos la mezcla de estas dos corrientes importantes del arte. El plus está en la multiculturalidad que cada uno de los miembros le brinda al show, lo cual hace que el sonido sea muy particular y la puesta en escena también”, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL. La agrupación recién se presentó en el Festival Internacional Cervantino y considera que estos encuentros culturales son el escaparte perfecto para su propuesta, aunque en esta ocasión andar rodando por todo el mundo con esta propuesta no es una tarea muy sencilla. “Es un show complejo y su logística también lo es, especialmente si ves que son colectivos en el que somos muchos integrantes y a veces eso lo hace complcado a la hora deviajar y eso es lo que te obliga a adaptarte. Por ello ahora que estamos en México queremos presentar nuestro espectáculo en los lugares que más se pueda”, dijo. En total, Snowapple tendrá 25 fechas en México, durante los dos meses que el colectivo estará en el país. Entre los sitios en el que se podrá apreciar la propuesta del grupo estan Nayarit, Galeana (Nuevo León), Córdoba (Veracruz), Estado de México, Guerrero, así como en foros de Tabasco.