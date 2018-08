Un mundo de diversión

Anaheim, California

Subirse a la Incredicoaster, la renovada montaña rusa en Pixar Pier de Disney California Adventure, tomará alrededor de 45 minutos.

Para hacer amena la espera, pon a prueba tus conocimientos sobre Toy Story en una de las trivias de Play Disney Parks, la nueva aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que acaba de lanzar la compañía.

Permite, además, escuchar música y, en algunas de las atracciones, están disponibles juegos interactivos en equipo para divertirse con los acompañantes.

¿Qué hacer después? Para que la magia de no desaparezca en las largas filas, en la otra aplicación gratuita, Disneyland Resort, se puede checar el tiempo de espera para cada uno de los juegos.

Para Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout marca una hora y para Grizzly River Run, 85 minutos de espera.

Afortunadamente, en ésta, por 10 dólares, puedes contratar el MaxPass, que permite ver la disponiblidad y seleccionar vía electrónica (no hay que ir hasta la atracción), un FastPass.

LA FOTO DEL RECUERDO

Esa hora que acabas de ahorrar en una fila, la puedes aprovechar haciendo otra cosa en el parque, como, por ejemplo, buscar a Mickey Mouse. La imagen o, mejor aún, la selfie junto al ratón más famoso del mundo es el recuerdo obligado de la visita al parque.

En lo que llega el momento de usar el pase rápido para Grizzly River Run, la app indica que Mickey está en Buena Vista Street disponible para tomarse una foto contigo. La aplicación también dice el horario y el lugar exacto en donde estarán cada uno de los personajes de Disney.

Aún mejor: con el MaxPass, válido por un día, se pueden descargar de manera gratuita las imágenes de los encuentros con cada uno de los personajes y de las atracciones.

Y antes de subirte al Grizzly River Run, que simula una embarcación sobre unos rápidos, ordena desde la aplicación una hamburguesa con chili de Smokejumpers Grill; porque la emoción abre el apetito a cualquiera. Ya sólo tendrás que ir a recogerla y disfrutarla.

Sin con tanto ir y venir, de pronto te desorientas y ya no sabes cómo regresar a Pixar Pier, por donde pasará el desfile "Paint the Night", con su recién incluido carro alegórico de Los Increíbles, utiliza la versión de la app de Google Street View, en el que en un mapa tienes todos los restaurantes, tiendas y atracciones del parque.

Y no sólo has ahorrado tiempo y hecho más eficiente la visita, también te has divertido con tu dispositivo móvil porque Mickey Mouse bien sabe que los millennials no pueden vivir sin él.

NOVEDADES "COCO"

Una vez que concluya Pixar Fest, le próximo 3 de septiembre, Disneyland Resort (que integra a Disney California Adventure y Disneyland) alista Halloween Time.

Será la celebración más larga en su historia, pues abarcará del 7 de septiembre al 31 de octubre, y habrá una extensión especial hasta el 2 de noviembre para conmemorar también Día de Muertos.

Por primera vez, en Disney California Adventure, Miguel -protagonista de la película Coco- convivirá con los visitantes y, por segundo año consecutivo, se dedicará un altar al personaje de don Ernesto de la Cruz, donde, además, la gente dejar dedicatorias a sus familiares.

Este año, también debutará Vampirnia -estrella de Disney Junior-, quien estará en el desfile de la temporada Frightfully Fun Parade.