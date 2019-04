Un mundo de juguete

Lake Buena Vista, California,- La habitación y el patio trasero de la casa de un joven llamado Andy se convierten en los espacios más divertidos, donde todos -niños y adultos- se ven reducidos al tamaño de un juguete.

En la entrada de Toy Story Land, en el parque temático Disney's Hollywood Studios de Walt Disney World, el sheriff Woody inclina su sombrero para dar la bienvenida a los visitantes.

SUS PERSONAJES

A unos pasos de distancia, la vaquerita Jessie y el dinosaurio Rex se detienen sobre piezas de Jenga y otros bloques de madera. ¿Su tarea? Sujetar una serie de luces de colores que iluminan la montaña rusa "Slinky Dog Dash", en la que el perrito con cuerpo de resorte es el protagonista.

Como de costumbre, Rex está nervioso y cree que se caerá de los bloques, pero Jessie lo tranquiliza: "No te preocupes. Yo soy tu amiga fiel".

Quienes no lucen nada preocupados son los fans de la saga, desde adultos jóvenes que han crecido con las películas hasta pequeños que recién descubren en familia a estos personajes. Pero todos están dispuestos a hacer filas para disfrutar de unos memorables y movidos minutos a bordo de la montaña rusa.

GRITOS DE FELICIDAD

Los gritos de felicidad se escuchan por toda el área y se repiten con frecuencia, cada vez que un nuevo grupo pasa por una curva particularmente pronunciada. Al final del recorrido, todos son recibidos por el pingüino Wheezy, quien alegremente entona "You've Got a Friend in Me", la versión original de "Yo soy tu amigo fiel".

Tras disfrutar la adrenalina de la montaña rusa, la diversión apenas comienza. De principio no hay que perder de vista los detalles de Toy Story Land, donde todo parece estar hecho de juguetes o artículos caseros. Los botes de basura, por ejemplo, evocan coloridas piezas de plástico.

A LA GALAXIA

Otra opción que emociona a las familias es "Alien Swirling Saucers", un recorrido intergaláctico en naves espaciales que dan vueltas y vueltas, todo comandado por los marcianos de Pizza Planeta.

La travesía continúa en "Toy Story Mania!", donde, a bordo de un carrito giratorio en movimiento y con lentes 3D, los visitantes deberán poner a prueba su puntería.

Antes de abandonar esta zona del parque, no hay que perderse la oportunidad de tomarse una foto con Woody o Buzz Lightyear, o de llevarse a casa alguno de los personajes. Tal vez, cuando nadie más los vea, estos se encargarán de abrir su mundo y crear nuevas aventuras.