Un Mundial sin mí no es Mundial: Zlatan

Los Ángeles, E.U.- Parece ser que Zlatan Ibrahimovic considera volver con la selección de Suecia y jugar el Mundial de Rusia 2018. El delantero del Galaxy de LA estuvo en el programa Jimmy Kimmel e indicó que no sería una Copa del Mundo sin él.

"Voy a la Copa del Mundo, sí. Si digo más las personas me colgarán, así que tengo que tener cuidado con lo que digo. "Un Mundial sin mí no sería un Mundial", mencionó, aunque no aclaró si se refiere como jugador o como algún tipo de comentarista, aunque en Twitter escribió hace unos días que la posibilidad de participar en la justa era altísima.

En caso de sí estar en Rusia, Zlatan, que se retiró de su selección tras la Eurocopa de 2016, se toparía con México el 27 de junio en la Arena Ekaterimburgo, cuando Suecia y el Tri se enfrenten en el último partido del Grupo F.