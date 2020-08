¡Un momento inolvidable!

Hace exactamente un lustro, César Montes anotó un gol que lo inmortalizó con sólo 18 años y lo marcó de por vida.

La imagen de aquel espigado número 286, con la cabeza casi a rape, corriendo y apuntando con su índice a la tribuna, tiene una historia más allá de ser el primer gol que se anotó en el Estadio BBVA el 2 de agosto del 2015.

Montes se dirigió hacia la zona en donde su padre César y su hermano Alán, hoy jugador del Necaxa, lloraban de alegría por su gol, cargados de emociones por los sacrificios que habían para gozar ese momento.

El último esfuerzo que su papá hizo para venir a verlo a la Ciudad es haber viajado con sólo 30 pesos en el bolsillo.

"Me da un sentimiento por todo lo que pasamos. No había querido compartir esta historia, pero sí en ese momento, (pausa y llora), en ese momento fue algo complicado para nosotros que me tocó sufrir", reveló Montes entre lágrimas a Grupo REFORMA.

"Recuerdo en Sonora que trataban de darme lo máximo, aunque me tocó a llegar a dormir hasta en el piso en alguna ocasión. Pasamos por situaciones muy difíciles y en ese momento mi papá hizo un gran esfuerzo por venir con mi hermano, y sí, más adelante me comentó que sólo tenían 30 pesos".

Hoy el "Cachorro" como lo apodó ese día su tío Roberto Montes, también presente aquella fecha en el "Gigante de Acero", goza la recompensa al esfuerzo familiar.

"Era una situación complicada por la que pasábamos en ese momento este y ahora lo asimilo y doy gracias a Dios porque realmente pues nos ha cambiado la vida el futbol y el club que me dio la oportunidad. La verdad que me da un sentimiento recordar todo eso. Fue algo espectacular", aceptó.

Hoy a sus 23 años, con estatus de seleccionado nacional, pretendido por equipos europeos y multicampeón con Rayados, Montes no tiene duda que ese gol, es el más importante en sus 5 años de carrera.