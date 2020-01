Un mexicano en Wuhan: trato de no entrar en pánico

"Estamos aislados, pero no sabemos mucho, el paro de actividades es hasta nuevo aviso. No sé qué tanto pueda afectar estar aislados en el tema de artículos de primera necesidad, alimentos y medicamentos", comentó a REFORMA Vázquez Lujano, estudiante de segundo año del Doctorado en Ciencia de Materiales e Ingeniería en la Wuhan University of Technology.

Las autoridades chinas cancelaron vuelos, trenes, festivales y actividades al aire libre, dejando a Wuhan en cuarentena.

El coronavirus ha dejado hasta ayer 41 personas muertas y más de mil contagiados en China. "Recibí mensajes de familiares y amigos para ver mi situación.

Trato de estar calmado y no entrar en pánico, hacer lo que me corresponde y acatar las instrucciones", señaló el estudiante de 27 años, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Jorge y sus compañeros de dormitorio son revisados constantemente en su condición y temperatura corporal por personal de la Universidad. "Nos agarró de sorpresa a todos. Hay preocupación, es una situación alarmante, en cualquier momento se dispara el contagio y, con el número de personas habitando aquí, sería una epidemia en cuestión de días", expresó.