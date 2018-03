¡Un lujo! de 85 años

Mi padre no ha dejado de jalarme las orejas, he aprendido que lo que se dice se hace”, comentó Jorge Muñiz, respecto a la enseñanza de su padre Marco Antonio Muñiz, quien cumplió ayer 85 años.

El artista sigue manteniendo la autoridad en la familia Muñiz y a decir de su hijo, está muy bien y con excelente ánimo.

Está a todo dar, se ve precioso, con la edad pero está bastante bien, se mueve, alega, dice y siempre guapo, formal, como siempre ha sido”, comentó.

BELLAS ARTES…DESCARTADO

En febrero de 2014, El Lujo de México, como se le conoce, comenzó su gira de despedida de lo escenarios y para cerrar con broche de oro, pretendía tener una presentación en el Palacio de Bellas Artes, sin embargo, eso no se concretó y hasta el momento ese plan queda descartado.

Se cayó, se lastimó la cadera y ya no se pudo cerrar la fecha con Bellas Artes y ya no se tocó nunca más el tema y como es muy especial en sus cosas, prefiero no adelantarme, más vale”, comentó un tanto divertido su hijo.

Marco Antonio Muñiz nació el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco.

Desde pequeño supo que tenía una buena voz que ejercitó en el coro de la iglesia y en diversos grupos casuales que formó durante su adolescencia.

OTROS OFICIOS

A los 13 años decidió irse a Ciudad Juárez, Chihuahua a probar suerte, pero, no logró nada, así que decidió regresar a su tierra y para apoyar económicamente a su familia, dejó a un lado la canción para aprender otros oficios.

Comenzó a trabajar en una joyería y también fue panadero, sin embargo, la inquietud por el arte no cesó, por lo que con 17 años viajó a la Ciudad de México. Tuvo tan buen tino que encontró trabajo como portero en la estación radiofónica XEW.

Si bien, no estaba dentro del ambiente artístico, se acercó mucho, a tal grado que gracias a su carisma, porte, su trato amable y educado se convirtió en el asistente de cantantes afamados de la época como Libertad Lamarque y Benny Moré.

En los años cincuentas una atmósfera romántica invadía el ambiente artístico, lo que inspiró a Muñiz a crear su propio trío al que llamó Los Brillantes y con este se presentó en un cabaret y casa de citas muy famoso de la época, propiedad de Graciela Olmos, a quien llamaban La bandida.

COMO SOLISTA

Su debut en solitario fue con el tema Luz y Sombra, bajo la batuta de Chucho Zarzosa y su orquesta, con quienes después realizó la grabación de canciones tan famosas como Escándalo y Por Amor.

Muñiz ya se anunciaba como cabeza en espectáculos de lugares tan emblemáticos como el Teatro Blanquita, que cada noche agotaba localidades.

Para 1965, Marco Antonio Muñiz ya era un cantante reconocido no sólo en México sino en escenarios de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España con temas como Adelante, Compréndeme, Capullito de Alhelí y por supuesto Por amor, que nunca ha dejado fuera de su repertorio.

Siempre impecable

Marco Antonio Muñiz es conocido en el mundo como El Lujo de México, haciendo referencia a su elegancia sobre el escenario, su voz y estilo interpretativo; el sobrenombre se lo han atribuido al periodista Guillermo Vázquez y a la publirrelacionista Dulce María Ruiz, pero la realidad es que fue el periodista Mario Riaño quien así lo bautizó.