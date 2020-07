Un inicio inolvidable

Quería torear en la Plaza México y llegó en su inseparable "vocho" tras haberse salido de casa de sus padres, quienes no estuvieron de acuerdo en que se hiciera torero. Y lo logró.

Hace 15 años, en junio de 2005, debutó José Mauricio como novillero en la Monumental de Insurgentes, cumpliendo un sueño que le costó poco más de dos años desde su primera novillada en Tijuana en el 2003, pasando por algunas plazas como Aguascalientes, Monterrey, Querétaro, Acapulco, entre otras.

"Llegué a la México con 10 novilladas, muy pocas, pero con muchas ganas e ilusión", recuerda el torero que es triunfador de la anterior temporada capitalina.

Mauricio cuenta la historia con su cómplice de 4 ruedas, que todavía conserva y lo usa casi a diario.

"Fue una herencia de mi padre y cuando decidí ser torero y me salí de la casa, antes de debutar como novillero en 2003, no tuve otro sitio y decidí irme a la México en donde ya me conocían, porque ahí entrenaba y estaba mucho tiempo. Era mi segunda casa y de pronto se convirtió en la primera.

"El ´vocho´ sirvió de cama, de vestidor; menos de baño, eso sí. Me fui a estacionar por el patio de cuadrillas, hasta allá abajo, y ahí, pasando mucho frío y mucho miedo, porque todo estaba oscuro y solitario, pasé varias noches", dijo.

Curiosamente y pese a torear muchas veces en la Monumental no sólo como novillero sino como matador, el susto que más recuerda no se lo dio un toro.

"Una de esas noches, en que escuchaba voces, pero no veía a nadie, oí cómo arañaban el ´vocho´, me moví muerto de miedo y de pronto saltó un gato, que se había asustado por mi movimiento, y me ha dado el peor susto de mi vida.

"Al carro le tengo un enorme cariño, lo cuido mucho, lo tengo a punto y en él llevo a mis hijos a la escuela, voy a entrenar y es parte fundamental de mi vida", agregó.

LA MÉXICO, PARA ÉL

Aquella tarde del 26 de junio de 2005 llovió insistentemente, pero las cualidades de Mauricio eran notorias y ello le hizo eslabonar 5 novilladas y llegar a la alternativa en diciembre de ese año, pese a que solamente había cortado una oreja.

"La verdad es que estaba muy nervioso, pero días antes fui invitado a la ganadería de Carranco por doña Laura de Villasante, la ganadera, y ahí me topé con una gran figura del toreo, Jorge Gutiérrez, quien me dijo que gustaría mi toreo en la México, que lo disfrutara y esas palabras me dieron mucho aliento, porque venían de quien pocos meses después sería mi padrino de alternativa", contó.

Mauricio tenía un terno grana y oro, que cambió por uno azul cielo y oro que por cierto le compró al matador en el retiro y ahora apoderado, Mariano del Olmo.

"Con ese debuté en la México, pero no fue ésa la primera vez que vestí de luces en la México, una noche antes, (el 25 de junio), mi apoderado en aquel entonces me dijo que me pusiera el traje y me llevó al ruedo para que sintiera de una vez lo que era hacer el paseíllo, dar una vuelta, torear de salón, en un escenario que yo conocía muy bien, pero ahora vestido de torero.

"Gracias a los policías que me prendieron aquella vez la luz de la plaza, que debe ser muy cara, fue una noche mágica, porque la México era para mí solito", afirmó, risueño el torero.

"En la primera tarde me pusieron en un cartel de novilleros que ya habían cortado una oreja (Paúl Cortés y Ernesto Sánchez). Me impresionó mucho torear con público ahí. Fue un día muy lluvioso, el novillo se resbalaba y yo también con el ruedo tan mojado. No pasó mucho ahí.

"Mi segundo novillo fue muy bueno, lo toreé muy a gusto y aunque lo pinché, me gané la repetición, y así hasta sumar las cinco novilladas que me llevaron a la alternativa. Por ello ese 26 de junio de 2005 no lo olvidaré", reconoció.