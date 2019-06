Un infierno es su sueño americano. En lugar de asilo los expulsan

El Paso, Texas.- Cuando comenzó el operativo, los migrantes aturdidos, algunos de los cuales pasaron días en cárceles fronterizas, salieron de la oficina de inmigración de México al sol sofocante. Muchos no se habían duchado en una semana. No tenían agua, ni teléfonos celulares, ni dinero, ni lugar para vivir.

"El sueño americano se ha convertido en un infierno", dijo Damarys Pérez Carrillo, de 38 años, quien dijo que huyó de Guatemala luego de que su cuñado fuera asesinado. No pudo encontrar a su sobrino de 22 años de edad, Eddy, quien fue separado de ella después de que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en Texas.

"Nos están enviando a todos de regreso", dijo Julio Alberto López, un albañil de 45 años de Guatemala que había pagado 6 mil 500 dólares a un contrabandista para que pasara a través de México. Con su hijo Abner, de 14 años, pensó que ganaría una entrada fácil a los Estados Unidos, porque los funcionarios rara vez deportan a las familias. Pero a las pocas horas, fue devuelto a Juárez.

"Pensé que me darían una oportunidad, con mi hijo", dijo López.

LOS CORREN DE EU

Juárez, esta ciudad industrial y arenosa en las orillas del turbio Río Grande se prepara para que la administración de Trump arroje miles de inmigrantes de América Central y otras tierras aquí bajo un nuevo acuerdo para frenar la migración masiva a Estados Unidos. Pero los frenéticos funcionarios mexicanos dicen que probablemente no puedan manejar la rápida afluencia, ya que están desesperados por más espacio de refugio, alimentos y suministros.

Con días para prepararse, un alto funcionario estatal dijo que espera un aumento de cinco veces el número de migrantes que serán enviados a Juárez como resultado de la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) de la administración Trump. El programa, que se encuentra bajo desafío judicial, envía a los migrantes que buscan refugio en EU de regreso a la frontera del lado de México para esperar sus audiencias de asilo.

MÁS DEL DOBLE

Más de 200 migrantes fueron enviados de regreso por El Paso a Juárez el jueves, el doble del día anterior, y los funcionarios esperan que 500 semanas de cada día sean devueltos de El Paso, Texas a Juárez.

"No esperábamos tantos, pero es nuestro trabajo y estamos tratando de manejar la situación", dijo Enrique Valenzuela, jefe del Consejo de Población del Estado de Chihuahua, que registra inmigrantes en Juárez. Valenzuela dijo que el gobierno federal de México negoció el acuerdo para aceptar a los inmigrantes con la Casa Blanca, como parte de un esfuerzo diplomático para evitar las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump sobre los productos mexicanos. "No teníamos nada que decir. No teníamos otra opción".

PIEDRA ANGULAR

Devolver a los migrantes de EU a México es la piedra angular de un acuerdo entre los dos países para detener los flujos históricos de familias migrantes y menores no acompañados a Estados Unidos. Las familias inmigrantes con niños pequeños están llevando al colapso casi todos los aspectos del sistema de inmigración de los Estados Unidos y están frustrando la promesa de la campaña de Trump de bloquear la inmigración ilegal.

El acuerdo ya pone a prueba la infraestructura en Juárez, una ciudad que está abarrotada y carece de espacio de refugio. Juárez tiene alrededor de una docena de refugios para migrantes, la mayoría dirigidos por iglesias, con espacio para mil 500 personas.

Una cifra tan alta podría ser rechazadas de la frontera de Estados Unidos en un lapso de pocos días, y Valenzuela dijo que la ciudad podría usar de 20 a 30 refugios más para albergar potencialmente a miles de migrantes más.

Valenzuela estimó que hasta 70 mil migrantes podrían ser devueltos desde los Estados Unidos a Juárez este año, un número que equivaldría a aproximadamente el 5 por ciento de la población de la ciudad. En toda la frontera, México ha aceptado a unos 10 mil inmigrantes este año.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos aquí en la región de El Paso no han visto una caída significativa en las detenciones desde que se firmó el acuerdo, dijo el agente de la Patrulla Fronteriza Ramiro Cordero.

REPUNTA EXTORSIÓN

Algunos migrantes dijeron en los últimos días que las etapas iniciales de la mayor aplicación de la ley en México ya han expuesto vulnerabilidades. Varios migrantes dijeron en entrevistas separadas que la Policía Federal mexicana y otras fuerzas de seguridad pública habían exigido sobornos de 15 a 20 dólares por persona para pasar por los puntos de control y llegar a la frontera de Estados Unidos. A medida que pasaban los autobuses en los últimos días, los sobornos de cientos de dólares significaban que su viaje hacia el norte prácticamente no tenía impedimentos si las autoridades mexicanas eran pagadas.

"Dijeron que si quieres ingresar tienes que pagar", dijo Martha Velásquez, de 54 años y residente de Honduras, que planeaba reunirse con su hermana, ciudadana estadounidense, y su madre, residente permanente, en Atlanta. Fue devuelta a Juárez después de cruzar la frontera de los Estados Unidos. "Esto es extorsión".

CRISIS. Las familias con niños pequeños están llevando al colapso casi todos los aspectos del sistema de inmigración.