Un honor ser Chiva

Guadalajara, Jalisco.

Para Blanca Félix, defender la portería de Chivas Femenil es retroceder a su infancia. Son esos días en la tribuna con los colores rojiblancos, los saltos que daba en el sillón cuando veía los partidos por televisión o las lágrimas en su habitación en las derrotas.

Lo vivió como aficionada y ahora lo defiende como profesional. Nadie le ha tenido que explicar lo que representa Chivas en el futbol mexicano y por eso anhela volver a levantar otro título.

En 3 años de existencia de la Liga MX Femenil, la guardameta cumplió recién 100 partidos con el Guadalajara y ya disputa su cuarta Liguilla y la tercera eliminatoria contra el América.

"Ni siquiera en mis más grandes sueños me imaginaba que iba a cumplir 100 partidos... ¡y en Chivas!. Cumplirlos en otro equipo, también qué bonito y padre, pero cumplirlos en el equipo de tus amores... yo crecí admirando y viendo a Chivas, yo amo el futbol en gran parte a Chivas. Eso lo convierte en un logro muy especial para mí. Ojalá pudiera expresarlo en palabras", relató Félix.

"Yo me visualizo y trabajo para poder defender nada más la playera de Chivas, por eso me exijo tanto porque sé lo que es estar aquí, no es fácil mantenerte en una institución tan grande y no me puedo ver con otra playera en México que no sea la de Chivas".

La sinaloense, de 24 años, contó desde las entrañas del club la responsabilidad que ella y sus compañeros de institución comparten.

"Somos jugadoras 24/7 en la cancha y fuera de la cancha. Cuando entiendes eso se hace un poco más sencillo tener esa esencia de que eres Chiva y eso a mí a me encanta. Yo sé dónde estoy parada, el escudo que estoy defendiendo y por eso mi exigencia es no sólo en lo futbolístico, sino en mi persona y en lo que transmito dentro y fuera de la cancha", señaló la guardameta.