Un honor ayudar a la gente: Eva Lilia

Hay personas que sirven de inspiración a otras, así como lo fue Mabel Clare Proudley para la doctora Eva Lilia García de González, quien es ahora la presidenta de la Fundación Mabel, la cual tiene como propósito brindar atención médica, alimentos y becas a la comunidad de la Villa de Nuevo Progreso.

La doctora García de González, llegó a la Villa en el año de 1986, año en el que se casó con el ingeniero Juan Antonio González, hombre fuerte, honesto y trabajador al cual ama con todo su corazón con quien procreó 3 hermosas hijas.

Eva se va de la Villa y regresa en el año de 1987, mismo año en que fue invitada por el doctor José García Borrego (+) a trabajar en su consultorio, pues él tenía que salir de viaje.

El doctor Borrego fue uno de los primeros doctores que viendo el potencial de la Villa, decidió poner su consultorio que, poco tiempo después se convertiría en una clínica. Ahí trabajó Eva durante 5 años, hasta que gracias a su esfuerzo y desempeño, logra independizarse y poner su propio consultorio.

Eva recuerda que en el tiempo que trabajó con el doctor Borrego, ella vivía en Tampico, Tamaulipas, así que llegaba a la Villa un martes en la noche y se quedaba hasta el jueves y el viernes se regresaba a Tampico, en ese lapso, en Nuevo Progreso le daba asistencia Doña Coco Barajas de Guillén una señora muy amable, a quien recuerda con mucho cariño, cerca de esta casa de asistencia vivía Mabel, una mujer que en su juventud vivió en Roma, Italia, fue la primera mujer violinista, tocó en la orquesta Sinfónica de Roma durante 4 años. De pronto sufre un accidente y queda gravemente herida de su mano, se le dañaron los tendones, entonces le fue imposible continuar con su carrera musical, empieza a ayudar a niños que no tenían hogar a quienes recibía en su casa, por esta labor, tuvo problemas con el welfare algo así como el DIF, ya que su casa era de madera.

Enterándose alguien sobre este caso, le escriben pidiéndole que se viniera a hacer cargo de una escuela en el Valle de Texas, así es como llega a Texas y establece una agencia para ayudar a los niños y familias mexicanas necesitadas.

Mabel en el año de 1967, vino ayudar a los damnificados que lo perdieron todo en el huracán Beulah, les construyó casas, les llevó comida, calzado y apoyaba en todo lo que podía, hasta les traía médicos de Estados Unidos de Norteamérica para que los asistieran.

La doctora Eva conoce a Mabel, porque cuando no se daban abasto con los pacientes que ella traía, acudía con el doctor Borrego para que le ayudara a atender a esa gente de bajos recursos, había muchos pacientes y muy pocos médicos.

Un día Mabel es picada por una araña y fue para que la atendiera el doctor Borrego, este tenía muchos pacientes y le fue imposible atenderla, fue entonces cuando acude con la doctora Eva Lilia para que la atienda y desde esa vez, Mabel hacía sus consultas médicas con ella, se logró hacer un bonito vínculo.

Así fue como Eva empezó su labor social, ya que ahora Mabel le llevaba los pacientes a ella para que los atendiera, la doctora no le cobraba más que el medicamento.

Pasaron los años y se hicieron muy buenas amigas, eran como madre e hija, Mabel seguía con su labor social, y Eva seguía apoyándola con las consultas médicas a las personas que no podía pagar una.

Poco a poco también Eva se fue enrolando en las actividades de Mabel a quien 20 años después le vuelve a picar una araña, ella estaba muy delgada y el piquete le provocó una ulcera en su pierna, fue cuando creció más su vínculo, pues la miró todo un año en el cual le hacía curaciones.

Eva miraba a Mabel como si fuera su madre, con ese cariño especial que le era correspondido. En el año del 2001, a las 2 les detectan cáncer, este tiempo Mabel le pide que no deje de apoyarla, que le ayude a continuar con su labor, pues ella estaba muy cansada y sabía que a sus 84 años, no iba a sobrevivir a esta enfermedad, la doctora acepta conocer a fondo todo lo que Mabel realizaba, la empieza a acompañar a las colonias y observaba como trabajaba, poco a poco fue aprendiendo, la doctora sobrevive al cáncer pero Mabel lamentablemente no logra vencer esta enfermedad.

Es entonces que desde la muerte de Mabel, Eva continúa con la labor social para la gente de la Villa, ahora tiene a su cargo la Asociación Mabel en honor a su entrañable amiga.

Cabe señalar que la Asociación Mabel ha crecido mucho, y su labor es incansable, pues reparte ahora a 420 jóvenes, becas de secundaria, preparatoria y universidad, tiene un banco de alimentos, una clínica que es gratuita, hacen jornadas médicas 2 ó 3 veces al año, realizan campañas de cirugías oftalmológicas de cataratas totalmente gratis, hacen y reconstruyen casas y en Navidad han entregado cenas hasta a 240 familias, entre otras muchas ayudas en la Villa de Nuevo Progreso.

Al respecto comenta la doctora Eva Lilia: "Me siento muy orgullosa de seguir con la labor de mi amiga Mabel, es un honor poder ayudar a tanta gente, y seguiremos luchando para brindar cada día a las familias más vulnerables de la Villa, una mejor calidad de vida, pues es ese el propósito de la Fundación Mabel", expresó.