Un hombre defiende a una mujer de acosadores y se viraliza como "El Caballero del Amor" (Video)

#Viral circula en redes sociales y grupos Whatsapp, joven saltillense que defiende a una mujer de 4 acosadores en los tacos 'San Luis' hace un año en Saltillo. En redes lo bautizan como "El Caballero del Amor" #HéroesSinCapa pic.twitter.com/J3K0mnmifI — Fernando Campos (@FoxAlfaMX) July 17, 2021

"Isaac fue bautizado como El Caballero del Amor cuando defendió a una joven de Saltillo, #Coahuila, de 4 sujetos que la acosaban en la calle; uno de los acosadores terminó noqueado", publicó un usuario de redes el 17 de julio.

Después intentó contactar a #elcaballerodelamor, como es conocido en redes sociales y subió un video de 1:01 minutos con la versión de Isaac.

Versión de los hechos ?????? pic.twitter.com/c60eL29YyL — Fernando Campos (@FoxAlfaMX) July 18, 2021

"Se para mi amiga y va al baño y enfrente nada más hay una mesa de cuatro güeyes, no sé qué le dijeron, me valió verga, pero como que hizo cara. Entonces cuando venía de regreso le vuelven a decir algo y la morra se regresa y les levanta el dedo y no se qué chingaos se emputó.

"Entonces me levanto y les digo: ´¿qué pedo güey? ¿Por qué le faltan el respeto? Me vieron solo y se pusieron bien picudos y así fue como en partes. Estábamos adentro del local y me fui como saliendo, saliendo. Dejé a uno adentro del local, el otro en la entrada. A ese güey le pegué y no se cayó y me metió un patín machín y ya viene lo del final. Con el otro sí pude. Me causa conflicto y me da risa porque me gustan mucho esos tacos. Ayer fui y me dicen que ya soy famoso", contó el 18 de julio.

El video fue grabado por un testigo que miró sorprendido cómo Isaac noqueó a un acosador de un puñetazo.

La chica acosada contó que habían estado en el establecimiento hasta la madrugada y se levantó para ir al baño, cuando los hombres de la mesa de enfrente comenzaron a insultarla con palabras morbosas. Cuando salió del baño repitieron su actitud y ella les hizo una seña con la mano, lo cual no agradó a los acosadores quienes comenzaron la discusión.

"¿Por qué le faltan al respeto?", los confrontó Isaac y al ver que estaba solo, los cuatro sujetos elevaron la discusión y todos salieron del local para pelearse a golpes.

A pesar de que eran cuatro contra uno, Isaac ganó la pelea cuando noqueó de un solo golpe a un agresor y los otros recularon, pese a que Isacc los retaba: "¿Quién sigue? ¿Quién sigue?"

El video fue compartido en Twitter por un usuario que también llamó a Isaac "Héroe sin capa". El clip se volvió viral también por Whatsapp.