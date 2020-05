¡Un grande!

Eloy Cavazos cumplirá en el 2021 medio siglo de su debut en Madrid y lo hará, con el título intacto, de ser el último mexicano, vestido de luces, en abrir la Puerta Grande de las Ventas.

Fue el 20 de mayo de 1971 cuando el maestro guadalupense (Nuevo León), debutó en la capital española cortando dos orejas y abriendo su primera Puerta Grande, lo que repitió en 1972, hazaña que no ha vuelto a ser lograda por un torero mexicano.

La pandemia que se apoderó del mundo para cambiar la historia en este 2020, evitó que se diera la Feria de San isidro y provocó que se extendiera el reinado del torero norteño.

La historia de Eloy en el coso madrileño es un referente mundial del toreo nacional, pues aunque de manera aislada, estuvo presente durante 31 años desde su debut en 1971 hasta su última corrida ahí en el 2002.

"Me da pena que este año por el coronavirus no se haya dado la Feria de San Isidro y por tanto nuestros toreros mexicanos no hubieran tenido la oportunidad de abrir la Puerta Grande, pero el año entrante confío en que lo harán", reconoció Eloy.