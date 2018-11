Un gran privilegio de vida el encabezar Fuerzas Armadas: EPN

Salina Cruz, Oax.

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su confianza en que los integrantes de las Fuerzas Armadas mantendrán su prestigio y su grandeza hacia el futuro, pues sus instituciones son de las más reconocidas y admiradas del país.

En el marco de la conmemoración del Día de la Armada de México, el mandatario federal dijo que "hacia adelante, sé que los soldados, pilotos y marinos de la patria continuarán honrando y enalteciendo el legado de los héroes militares y navales de ayer y de hoy.

Subrayó que los "soldados de la patria pueden y deben sentirse orgullosos de haber cumplido con su deber en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir en este sexenio, y que la sociedad valora su colaboración en el esfuerzo para mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de las familias y comunidades del país".

Acompañado por los secretarios de la Marina-Armada de México, Vidal Francisco Soberón, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que durante su administración, fue "un elevado honor y también un gran privilegio de vida comandar a quienes sirven a la patria desde las filas del Ejército, la Fuerza Area y la Marina-Armada de México".

"Los valores que los unen y los identifican me alentaron, me impulsaron y me inspiraron a dar siempre lo mejor de mí en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades", apuntó el jefe del Ejecutivo federal durante su discurso durante la comida de esta celebración.

Luego de encabezar la ceremonia de botadura de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance (POLA 101) "Reformador", en el Astillero Número 20 de la Secretaría de Marina, en este puerto oaxaqueño, dejó claro a los marinos que "con honor, deber, lealtad y patriotismo, ustedes han cumplido a cabalidad las misiones que la nación les ha encomendado".

En el acto al que asistió el gobernador de la entidad, Alejandro Murat, y el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo, el presidente destacó que gracias a la seguridad que los elementos navales ofrecen en aguas nacionales, "hoy el mar es una vía de comunicación confiable entre ciudades y localidades, así como entre nuestro país y el resto del mundo".