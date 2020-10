El agarrón que sostuvieron el viernes en la CDMX los mexicanos Juan Francisco Estrada y Carlos Cuadras, candidata para Pelea del Año, tuvo un "error humano" del campanero Óscar Grimaldo en el tercer asalto.

Así lo dio a conocer la Comisión del Estado de México y Fecombox -la Comisión de la CDMX no sanciona aún peleas por la pandemia-, que detalló que, en lugar de los 3 minutos reglamentarios, ese round fue 25 segundos más corto. Pese a esto, descartaron que esto influyera en el resultado.

Cuadras había tumbado al "Gallo", campeón Supermosca del CMB, y, cuando el "Príncipe" buscaba rematar el daño, sonó la campana de forma anticipada.

Cuadras dijo que no se dio cuenta, aunque le gustaría que armaran una tercera pelea. Las dos primeras las ha ganado Estrada, quien, por su lado, señaló que los golpes de Carlos nunca lo pusieron en riesgo.

"Sí estuvo un poco corto el tiempo en ese tercer round. De hecho tocaron los 10 segundos (para terminar el round) y Cuadras me tumbó, y los reporteros están diciendo que me ayudaron y no sé qué, pero fue antes de la caída que tocaron los 10 segundos".

"Sí me conectó, pero en ningún momento me puso mal como dice la gente, y que me podía haber noqueado", apuntó Estrada, quien sí tiene en mente para 2021 una revancha, pero contra Román "Chocolatito" González.

Cuadras comentó que salió bien librado, a pesar de caer por nocaut en el round 11, y que podría volver al ring a inicios del siguiente año.

La última vez que el "Gallo" Estrada visitó la lona, antes de la que le propinó Cuadras el viernes, se remonta al 2011, en el segundo asalta del duelo contra Juan Carlos Sánchez, a quien Juan Francisco derrotó por nocaut técnico.

"Sí estuvo un poco corto el tiempo en ese tercer round. De hecho tocaron los 10 segundos (para terminar el round) y Cuadras me tumbó, y los reporteros están diciendo que me ayudaron y no sé qué, pero fue antes de la caída que tocaron los 10 segundos".

Juan Francisco Estrada, Boxeador

"Ni me di cuenta si se acortó el round o si se equivocó el campanero, sentía que había tocado al ´Gallo´ y que podría terminarlo, pero no pude volver a conectarlo".

Carlos Cuadras, boxeador