¡Un empate trepidante!

Real Betis, con el experimentado mexicano Andrés Guardado de vuelta en el once inicial, desaprovechó su localía y empató 3-3 contra Mallorca, que salió de zona de descenso de forma momentánea.

En un partido atractivo, los béticos dejaron escapar dos puntos ante sus seguidores en el Estadio Benito Villamarín en esta jornada 25 de la Liga de España, por lo que sus aspiraciones por alcanzar un lugar a las competencias europeas poco a poco se desmorona.

A los 16 minutos el colombiano Juan Hernández adelantó a los baleares 1-0 en un arranque con llegadas en ambos lados, hecho que se reflejó en el marcador con el 1-1 obra de Sergio Canales, quien cobró un penal que se le cometió al francés Nabil Fekir.

Antes de la media hora de juego, al 27, Mallorca retomó la ventaja 2-1 tras un golazo en jugada de conjunto que concluyó con media vuelta el croata Ante Budimir en un partido sufrido para la defensa de los sevillanos.

Pero el gusto una vez más duró poco para la visita cuando el recién ingresado Fran Gámez cometió mano en propia área y Betis de nuevo tuvo un penal a su favor que concretó por parte de Fekir, al 35, que valió para el 2-2.

En el segundo lapso continuaron las emociones, ahora los verdiblancos en las primeras de cambio se adelantaron en el marcador 3-2, al 48, con una buena anotación del capitán y estandarte Joaquín Sánchez.

El choque parecía controlado para Betis, no obstante Andrés Guardado perdió un balón en mediocampo, la defensa no respondió y el japonés Takefusa Kubo, al 70, sacó disparo que no alcanzó a tapar Joel Robles, lo que significó el 3-3 definitivo.