¡UN EMPATE CON SABOR AMARGO!

Ciudad de México

El empate en Ciudad Universitaria no dejó contentos a los Rayos.

El estratega del Necaxa, Ignacio Ambriz, aseguró que las condiciones del juego se tornaron a su favor, por lo que sus pupilos perdieron la oportunidad de instalarse de una vez en la zona de clasificación.

“Queda sabor amargo porque pienso que el equipo en el segundo tiempo creó ocasiones de gol que no pudimos concretar y no le pudimos sacar a la superioridad numérica que teníamos. Te quedas con sabor amargo de no poder haber hecho un gol más”, expreso Ambriz en conferencia.

El estratega de los Rayos lamentó que la falta de contundencia fue la clave para que los hidrocálidos no amanecieran dentro de los mejores ocho de la justa.

“Teníamos la ilusión de llevarnos los tres puntos, no estuvimos finos de cara al arco. Estamos a un punto del octavo lugar y tenemos que ponerlos las pilas y cerrar de la mejor manera para entrar a la Liguilla.

“Platicamos en la fecha FIFA que venía un mes muy importante para nosotros, los cinco de Liga y una Semifinal.

Hoy dejamos ir una buena oportunidad, si ganábamos era meternos en séptimo lugar y nada, hay que recobrar jugadores”, concluyó.

Los Rayos se medirán este miércoles en el Victoria a Santos Laguna, en una de las Semifinales de la Copa MX.

En tanto, Marcelo Barovero, portero del Necaxa, coincidió con su técnico y dijo que se van molestos por el empate, pues siente que desperdiciaron la oportunidad de llevarse los tres puntos, que los habrían metido a zona de clasificación.

(Reforma)