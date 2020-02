Un ´ejercicio desmesurado e inmoral del poder´: Gertz

Ciudad de México.

Con la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, suman siete los casos por corrupción del sexenio pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó en nueve meses.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, rechaza una y otra vez pronunciar el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto porque, dice, debe ser cuidadoso de los momentos procesales y, en particular, el de extradición que se inició en España sobre Lozoya, y el que se desahoga respecto al magnate acerero Alonso Ancira Elizondo imputado en México en una causa junto con el exdirector de la petrolera.

La entrevista transcurre en el despacho de la FGR, al mediodía del viernes 14. El fiscal Gertz Manero ha dado declaraciones en los dos días anteriores, donde acaso admite que esperan vincular a cómplices de Lozoya, pero no quiere profundizar cuando se le mencionan los casos que tienen sujeto a proceso a un sector de la élite peñanietista y que son los siguientes:

A finales de mayo de 2019 la difusión de información sobre el caso que se seguía a Lozoya y Ancira quedó expuesto por una filtración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Ambos salieron del país y mientras Ancira fue detenido en España el 28 de mayo del año pasado y liberado un mes después para enfrentar el juicio de extradición sólo con medidas cautelares, Lozoya se convirtió en prófugo, al igual que otros miembros de su familia.

VENTA A SOBREPRECIO

Presidente de Altos Hornos de México, Ancira Elizondo fue implicado por la venta a sobreprecio de Agronitrogenados, un inoperante complejo chatarra de fertilizantes, durante la gestión de Lozoya en Pemex. Días después, según la UIF, hubo un depósito a una empresa offshore propiedad de Odebrecht, la trasnacional brasileña con casos de corrupción continental que es investigada a su vez por su relación con Lozoya, de donde surgió el caso contra el magnate acerero.

A Lozoya se le relaciona también con los privilegios a la constructora española OHL (hoy Aleatica), ampliamente favorecida en el Estado de México durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador y luego en su gestión presidencial. Fue Javier Coello Trejo, el abogado del exdirector de Pemex, quien ha dicho que su cliente "no se mandaba solo", una alusión a su relación directa con la figura presidencial.

Para el 9 de julio de 2019, una sorpresiva operación consiguió la captura de Juan Collado, un abogado relacionado con la élite mexiquense y famoso por sus romances en el mundo del espectáculo, a quien la FGR imputa operaciones fraudulentas en Caja Libertad.

El 18 de julio siguiente fue detenido el general Sócrates Herrera Pegueros, quien fue parte del equipo del general Eduardo León Trauwitz, porque se les relaciona con las operaciones de robo de combustible, el llamado huachicoleo, del que se habrían beneficiado mientras estuvieron a cargo de la seguridad de Pemex.

En el caso de León Trauwitz, su cercanía con Peña Nieto es porque fue su jefe de seguridad personal durante la gubernatura en el Estado de México y en la campaña presidencial de 2012.

El caso más sonado hasta ahora es el de Rosario Robles Berlanga, primer titular de una secretaría de Estado en ir a la cárcel (hasta ahora, de manera preventiva y para ser procesada) en cuatro décadas.

SURGE NOMBRE

DE PEÑA NIETO

En este caso también surgió el nombre del expresidente Peña Nieto de manera fugaz, pues la imputación original fue por omisión en su deber de informar al entonces presidente sobre el desvío de recursos de las dos dependencias que estuvieron a su cargo: La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de manera que en su segunda audiencia, en agosto, dijo que sí había informado para no volver a referirse al asunto.

Los casos se siguen acumulando en el entorno peñanietista: uno es por las imputaciones que pesan sobre Eduardo Medina Mora, relacionadas con operaciones ilícitas (según dijo el presidente López Obrador en enero pasado), cuya defensa habría forzado su renuncia el 3 de octubre de 2019.

Y, finalmente, la FGR acaba de judicializar el lunes 10 la investigación sobre la compra a sobreprecio de una aeronave de lujo que se adquirió durante la gestión de Jesús Murillo Karam para su traslado. Titular de la PGR (hoy FGR) al iniciar el sexenio y con un breve paso por la Sedatu, Murillo Karam fue uno de los operadores políticos que construyeron la candidatura presidencial de Peña Nieto, con quien colaboró hasta mitad del sexenio.

"En este momento yo tengo que ser muy cuidadoso en las informaciones que dé y no puedo actuar de forma irresponsable. En este momento no puedo externar ningún tipo de opinión que pueda ser utilizada para desvirtuar los marcos jurídicos en donde me muevo, sería yo un irresponsable", dice Gertz Manero.