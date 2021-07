Un ebrio a la cárcel y otro va al hospital

David Anthony Martínez, de 23 años fue detenido por intoxicación etílica al estar manejando automotor (DWI). Y Adán Martínez, de 21, fue internado en un hospital local, lesionado por el encontronazo entre una Toyota 2018, color gris, y ua GMC color crema, año 2002.

Sin duda que uno tuvo que haber desobedecido la luz del semáforo en tal intersección. Y si no fue exactamente en la intersección, entonces uno se brincó el mínimo separador de carriles, que no se puede llamar camellón, ya que no tiene ni siete pulgadas de altura.

La Policía de Laredo no informó quién conducía cuál unidad motriz ni tampoco quién es el aparente responsable del impacto, sólo que Martínez fue arrestado por manejar intoxicado.

Un vehículo quedó sobre los carriles que se dirigen al sur, el otro fue hallado en los andenes del lado contrario.