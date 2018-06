¡UN CHIVA MUY ÁGUILA!

El América es el equipo de sus amores, pero José Dariel Mendoza Jiménez derrocha talento jugando para el Club Chivas. A sus 6 años de edad, la camiseta que traiga puesta es lo de menos, el chiste es jugar futbol y por cierto él lo hace bastante bien.

"Entré aquí porque yo tenía otro equipo antes y como ya no pudieron jugar, pues me vine para acá, pero yo le voy al América, pero me gusta mucho jugar aquí", comenta luego de marcar un doblete para darle el triunfo a su equipo.

El americanismo viene de herencia y explica que en su casa casi todos son seguidores de las Águilas.

"Es que todos somos del América menos mi abuelito que también vive conmigo, siempre vemos los partidos", dice.

Unos kilos de más no le estorban para hacer magia como enganche o como delantero. Su complexión es robusta, pero en la cancha maneja la pelota al puro estilo de Antonio Mohamed o Javier "El Pastor" Lozano en sus mejores épocas. Dribla, cambia de ritmo, sabe tocar, tiene buen disparo y cada que mete gol voltea al cielo para dedicarlos a una persona muy especial.

"Los goles se los mando a un primo de mi papá que ya se murió, me gusta más cuando los meto de tiro de lejos".

Dariel apenas ingresará a la primaria pero ya sueña con ser futbolista profesional y jugar al lado de su ídolo Diego Lainez, por eso no falta a los entrenamientos.

"Me gusta entrenar mucho porque eso me sirve para ser mejor y para ser futbolista, yo trato de hacer jugadas como las que hace Lainez en el América", confiesa el camiseta número 13 del Rebaño.

José Dariel es el actual campeón de goleo en la categoría 2011 y es uno de los mejores futbolistas de la Liga Municipal Universitaria de Futbol. Los equipos rivales lo seguirán protestando en cada partido pero no es "cachirul", ¡Es un Crack!.