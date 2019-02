UN CHARRO MUY DE CASA

A cientos de kilómetros de Guadalajara los mariachis sonaron fuerte en Reynosa y Valle de Texas con el campeonato que obtuvo el lanzador José Pablo Oyervidez con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico.

El pasado lunes el "Negrito" Oyervidez voló a la gloria y sintió en sus manos el primer título que se adjudicó la novena de Jalisco en la LMP, pero el serpentinero, como el resto de sus compañeros, no tiene tiempo de alargar el festejo y rápidamente le ha dado vuelta a la página para estar concentrado en representar a México en la Serie del Caribe 2019, que se va desarrollar del 4 al 10 de febrero en Panamá.

Esta no es la primera vez que Oyervidez se va poner la franela tricolor, anteriormente lo hizo en un Pre-Clásico Mundial de Beisbol en Japón, y ahora lo va hacer en Panamá para enfrentarse ante los Leñadores de las Tunas (Cuba) y Cardenales de Lara (Venezuela).

"Yo creo que los dos grupos están muy completos el nivel de juego que se juega allá sabemos que no va estar fácil yo pienso que vamos con la misma mentalidad sabemos que no va estar fácil y a mi me gustan las cosas difíciles y hay que darle", comentó con su característica seriedad.

Ayer el pelotero de 36 años hizo una visita de pisa y corre a la ciudad para recargar energía viendo a su familia y amigos de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly y Liga Industrial y Comercial de Beisbol, en este último organismo fue visoreado por Juan Calvo para ser firmado en el 2002 por los Padres de San Diego, además se dio el tiempo de atender a los medios de comunicación.

Dentro de la carrera de Oyervidez ha tenido altas y bajas pero uno de los momentos que jamás va olvidar fueron las lesiones que sufrió y que lo obligaron a poner sobre la mesa su retiro oficial.

"Superé la operación pero recaí, en el invierno batallé mucho y los Mayos decidieron mandarme a mi casa. Me sometí a un tratamiento que resultó, es un tratamiento de células madres, te sacan sangre, te la vuelven a infiltrar en el área afectada y hace un tipo de trabajo que regenera y eso me ayudó mucho", explicó que ya no tenía cartílago y terminó por regenerarse por completo.

El lanzador derecho tiene 36 años y es sabedor que el tiempo no perdona es por eso que tiene previsto jugar dos años más, motivo por el cual ya comenzó a planear lo que va hacer de su vida cuando se retire del rey de los deportes.

"He jugado varios años, a lo mejor trabajar con una organización de Grandes Ligas eso si me gustaría bastante de hecho he mandado mi currículum a varios equipos para entrar a un departamento", señaló.

El éxito de Oyervidez ha sido ser constante y pese tener cuatro operaciones en su brazo nunca se dio por vencido y en unos días se va subir a la loma de los disparos para soltar todo su repertorio de lanzamientos pero ahora enfundado en el uniforme de México buscando conquistar la Serie del Caribe.

Apúntele

>A sus 36 años, el lanzador derecho ya sabe lo que quiere hacer cuando le toque colgar el guante: "A lo mejor trabajar con una organización de Grandes Ligas eso si me gustaría bastante de hecho he mandado mi currículum a varios equipos para entrar a un departamento", señaló.

CAMPEÓN. El reynosense festejó en grande el proclamarse campeón con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico.