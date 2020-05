Incluso, el "Cocho" recuerda en entrevista con Grupo REFORMA que estaba más nervioso porque le tocaba cobrar el siguiente penalti del Toluca, pero Alfredo Talavera atajó el cobro de los Guerreros y los Diablos Rojos lograron coronarse.

"En la tanda de penales, en el tercer penal, pues dijimos ´hasta aquí llegamos´, pero pues yo decía tenemos que marcar y marcar, y luego 3 falladas de Santos dijimos este campeonato no se nos va y después viene la atajada de Talavera", contó Ríos.

"Yo estaba más nervioso porque el siguiente penal después de (Édgar) Dueñas, me tocaba a mí ya sabía dónde tirarlo, tengo que tirarlo fuerte, cuando ataja Talavera y ya celebré un campeonato muy sufrido". Ríos recordó lo feliz que fue cuando marcó el tanto del triunfo 1-0 en la vuelta de Semifinales ante los Tuzos, para superar la serie con global de 3-2.

"Ahora sí me tocó meter un gol en Liguilla, no sabía ni cómo festejar; me acuerdo también que Osvaldo González, porque lo habían expulsado entonces me dijo: ´oye me salvaste la chamba´", apuntó.