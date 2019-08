¡Un bronce con sabor a gloria!

Lima, Perú

El mexicano Uziel Muñoz se mostró contento por hacer historia en el atletismo de campo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, al lograr la medalla de bronce en lanzamiento de bala.

Ya lo había hecho en la Universiada Mundial de Italia, apenas unas semanas antes de viajar a la capital peruana, con un tercer sitio al levantar el artefacto en 20.45 metros y ahora en Lima da un paso importante en la historia del atletismo.

En la justa continental, el bajacaliforniano lanzó la bala 20.56 metros, casi unos centímetros más que en Italia, pero le bastó para entrar en el podio.

"Me siento contento por este logro. Pensé que podría hacer más y cuando vi que el brasileño iba por un récord, que no podía. Al final me quede con el bronce que me sabe a mucho, a gloria", subrayó.

Uziel mencionó que la idea era meterse a la zona de medallas y poco a poco trató de hacerlo para ser el primer mexicano en lograrlo.

"Es una medalla que no es sólo para mí, sino para todo México, porque hay muchos mexicanos que luchan para lograr lo que desean", manifestó.

Muñoz Galarza expresó que la medalla de bronce es una motivación para seguir en la búsqueda de más cosas y ser parte de la historia del atletismo mexicano.

El oro fue para el brasileño Darlan Roman con 22.07 metros que además significó récord panamericano, el anterior estaba en poder del jamaiquino O´Dayne Richards con 21.69 impuesto en Toronto 2015. La plata fue para el estadounidense Jordan Geist con 20.67.