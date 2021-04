Un atentado a la democracia, el retiro de candidaturas a Salgado y Morón: AMLO

"Creo que se debe respetar la resolución del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional, pero si vamos al fondo, es lo que importa, en la democracia manda el pueblo.

"¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decida?, si son malos ciudadanos ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para una auténtica democracia, ¿vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia", declaró el mandatario.

En su conferencia mañanera, López Obrador volvió a arremeter contra los consejeros del INE y pidió que se respete lo que dictamine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se genere del debate de forma pacífica sin insultos o violencia y tener confianza "no tanto en los que representan en las instituciones, sino confianza en el pueblo".

"Es un atentado a la democracia y yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia", consideró el titular del Ejecutivo federal.

Además, el presidente recordó a los consejeros del INE que no se puede "fabricar delitos", tampoco asumir una actitud de venganza y advirtió que ahora ya no se pueden cometer injusticias y atropellos, porque el pueblo "está avivado".

La noche de este martes, el Consejo General del INE determinó, por segunda ocasión, cancelar las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, y Raúl Morón, de Michoacán, debido a que no presentaron sus reportes de gastos de precampaña. Ahora, el TEPJF deberá fijar su posición al respecto.