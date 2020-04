¡Un 2020 terrible!

La descripción de Gennaro Gattuso sobre Hirving Lozano fue más violenta, y demoledora, que las planchas que repartía en la cancha.

"Él puede jugar afuera, pero ¿puede garantizarme una fase defensiva? O lo pongo a él o al equipo en problemas. Creo que sí, a nivel institucional no me está yendo bien, pero alineo jugadores funcionales y tengo que explicárselos. Me duele ver a Lozano en las gradas", lanzó el técnico del Nápoles apenas el pasado 28 de febrero.

Esa frase luce como el epitafio del "Chucky" con los napolitanos.

La habilidad de Hirving no le alcanza para driblar las expectativas.

Es el fichaje más costoso en la historia del Nápoles. La prioridad era el colombiano James Rodríguez, aferrado al Real Madrid, así que los italianos desembolsaron 42 millones de euros por el mexicano, obligado a desquitar cada centavo.

Llegó a una delantera demasiado hecha: José Callejón, Dries Mertens y Lorenzo Insigne son inamovibles. Así que al entonces técnico Carlo Ancelotti se le ocurrió la pésima idea de usar a Hirving como su 9; Lozano tiene de punta lo que "Carletto" de chino.

El catenaccio es un sistema defensivo implacable. No concede el mínimo espacio. Y el "Chucky", sin espacios, es un jugador más.

Incapaz de superar a los defensas de la Serie A, repele las críticas en Instagram.

"Para dejar huella hay que tocar el suelo antes de echar a volar", publicó el pasado 12 de noviembre.

Suma dos goles y una asistencia en lo que va de la temporada. Este año apenas ha jugado 50 minutos.

El Nápoles, acostumbrado a pelear por el Scudetto, tuvo un inicio de torneo tan terrible que su dueño Aurelio de Laurenttis incrementó las concentraciones, pero los futbolistas se rebelaron y los multaron.

Hoy el equipo es sexto de la Serie A, puesto que le da derecho a pelear por un sitio en la Europa League. Una resurrección en la que Lozano no tiene mérito.