Último tren hacia Europa

Dos años más dirigiendo en México y el sueño de volver a Europa se le hubiera nublado a Ignacio Ambriz.

El nuevo técnico del Huesca aseguró que, aunque siempre tuvo latente la idea de dirigir en el Viejo Continente, dejar pasar esta oportunidad de encabezar a un equipo europeo, aun en la Segunda División, hubiera sido fatídico para una meta que acarreaba desde hace casi 12 años.

"El sueño no se me fue, siempre estuvo latente, muchas veces yo dije, que aunque fuera a Segunda yo le entraba, nunca me entró esa duda. No sé si me hubiera quedado dos años más aquí en México yo creo que ya ni había una posibilidad, tampoco soy un joven.

"Me agarra en mi plena madurez como ser humano, como persona, como entrenador y eso cuando la gente de la Sociedad Deportiva Huesca desde que me me buscó no lo dudé, fue muy rápido", declaró en conferencia.

El estratega volverá a Europa luego de su paso como auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y el Atlético de Madrid, DT que forjó una larga carrera fuera de México, misma que Nacho espera igualar e incluso superar.

"Es una vara alta en Europa, Arabia, Japón impresionante, es alguien al que quiero mucho, admiro y respeto, él fue el que me (encaminó) quería ser director deportivo, secretario técnico y me dijo ´no, tú tienes que ser entrenador´", abundó.