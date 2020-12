Último adiós: Artistas y celebridades fallecidas en 2020

En un año definido por una devastadora pandemia, el mundo perdió a luchadores por los derechos civiles, grandes deportistas y artistas que ayudaron a definir sus géneros.



Muchos tenían un lugar prominente en el imaginario colectivo: Ruth Bader Ginsburg, Kobe Bryant, Maradona, Eddie Van Halen, Little Richard, Sean Connery, Alex Trebek, Christo. Pero las restricciones por la pandemia limitaron las grandes congregaciones para llorarlos en un año en el que más de un millón de personas murieron por el coronavirus.

El gran basquetbolista Kobe Bryant falleció junto con varias personas en un accidente de helicóptero en enero a los 41 años. Y sorpresivamente para sus fans, el actor Chadwick Boseman, quien inspiró al público con su retrato del superhéroe de cómics Black Panther, murió de cáncer en agosto a los 43 años.

Otros en el mundo de las artes y el espectáculo que perdieron la vida fueron los actores Olivia de Havilland y Kirk Douglas.

A continuación una lista de algunas de las figuras influyentes fallecidas en 2020 (la causa de muerte es mencionada en caso de ser conocida):





___

ENERO

Neil Peart, 67 años. El famoso baterista y letrista de la influyente banda canadiense Rush. 7 de enero.

Elizabeth Wurtzel, 52 años, falleció por cáncer. Sus confesiones sobre sus problemas de adicción y depresión en la popular novela "Prozac Nation" la convirtieron en el rostro de una generación ansiosa. 7 de enero.

Buck Henry, 89 años. Coguionista de "The Graduate" ("El graduado") que como guionista, actor, presentador de "Saturday Night Live" e invitado a fiestas se volvió una superestrella cultural en las décadas de 1960 y 70. 8 de enero.

Kobe Bryant, 41 años, en un accidente de helicóptero. Fue convocado en 18 ocasiones al Juego de Estrellas de la NBA, ganó cinco campeonatos y llegó a ser uno de los más grandes basquetbolistas de su generación durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles. 26 de enero.

___

FEBRERO

Kirk Douglas, 103 años. El intenso y musculoso actor del hoyuelo en la barbilla que protagonizó "Spartacus" ("Espartaco"), "Lust for Life" ("Sed de vivir") y decenas de otras películas, ayudó a debilitar la lista negra contra sospechosos de comunismo y se mantuvo como un patriarca rebelde en Hollywood durante décadas. 5 de febrero.

Mirella Freni, 84 años. Soprano italiana cuya elegancia excepcional e intensidad se combinaron con una voz suntuosa e inteligencia para atraer al público durante medio siglo. 9 de febrero.

Joseph Shabalala, 78 años. Fundador de la banda sudafricana galardonada con múltiples Grammy Ladysmith Black Mambazo. 11 de febrero.

Charles "Chuckie" O'Brien, 86 años. Un viejo socio del jefe de la mafia Jimmy Hoffa que se convirtió en uno de los principales sospechosos de la desaparición del líder sindical y fue retratado en la película de Martin Scorsese "The Irishman" ("El irlandés"). 13 de febrero.

Barbara "B." Smith, 70 años. Una de las más importantes modelos negras de Estados Unidos que abrió restaurantes, lanzó productos exitosos para el hogar y escribió libros de cocina. 22 de febrero.

___

MARZO

Ernesto Cardenal, 95 años. Poeta y sacerdote de la Iglesia católica que se volvió un símbolo del verso revolucionario en Nicaragua y Latinoamérica, y cuya suspensión del ejercicio del sacerdocio por parte del papa Juan Pablo II duró más de tres décadas. 1 de marzo.

James Lipton, 93 años, de cáncer. Presentó por años el programa de entrevistas "Inside the Actors Studio". 2 marzo.

Max von Sydow, 90 años. Actor conocido por los seguidores del cine de autor a través de su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y más adelante por los cinéfilos de todas partes como el sacerdote en el clásico del terror "The Exorcist" ("El exorcista"). 8 de marzo.

Charles Wuorinen, 81 años, de lesiones ocasionadas en una caída. Ganador del Premio Pulitzer de Música en 1970 y compositor de las óperas "Brokeback Mountain" y "Haroun and the Sea of Stories". 11 de marzo.

Kenny Rogers, 81 años. Baladista galardonado con el Grammy que abarcó los géneros de jazz, folk, country y pop con éxitos como "Lucille", "Lady" e "Islands in the Stream". 20 de marzo.

Terrence McNally, 81 años, de coronavirus. Uno de los más grandes dramaturgos de Estados Unidos cuya prolífica carrera incluyó las obras ganadoras del Tony "Love! Valour! Compassion!" ("¡Amor! ¡Valor! ¡Compasión!") y "Master Class", así como los musicales "Ragtime" y "Kiss of the Spider Woman" ("El beso de la Mujer Araña"). 24 de marzo.

Krzysztof Penderecki, 86 años. Director de orquesta galardonado y uno de los compositores de música clásica contemporánea más populares cuyas obras han sido incluídas en películas de Hollywood como "The Shining" ("El resplandor") y "Shutter Island" ("La isla siniestra"). 29 de marzo.

Bill Withers, 81 años. Compostitor e intérprete de canciones conmovedoras de la década de 1970 que han superado la prueba del tiempo, incluyendo "Lean on Me", "Lovely Day" y "Ain't No Sunshine". 30 de marzo.

___

ABRIL

Adam Schlesinger, 52 años, de coronavirus. Músico galardonado con el Emmy y el Grammy y compositor famoso por su trabajo con su banda Fountains of Wayne y para la serie de televisión "Crazy Ex-Girlfriend". 1 de abril.

Honor Blackman, 94 años. Potente actriz británica que le robó el aliento a James Bond en "Goldfinger" ("007 contra Goldfinger") e interpretó a la experta en judo vestida de piel Cathy Gale en "The Avengers" ("The Avengers: Los Vengadores"). 5 de abril.

Mort Drucker, 91 años. Caricaturista de la revista Mad que por décadas se mofó encantadoramente de políticos, celebridades y la cultura pop. 9 de abril.

Nobuhiko Obayashi, 82 años. Uno de los cineastas japoneses más prolíficos que se dedicó a retratar los horrores de la guerra y promover el poder eterno de las películas. 10 de abril.

Óscar Chávez, 85 años, de coronavirus. Actor y cantautor mexicano de trova, música folclórica y balada conocido por temas como "Mariana", "La niña de Guatemala" y "Se vende mi país", y astro de la película "Los Caifanes".

___

MAYO

Rosalind Elias, 90 años. Mezzosoprano que creó papeles en un par de estrenos mundiales de Samuel Barber y debutó en Broadway a los 81 años. 3 de mayo.

Little Richard, 87 años, de cáncer de hueso. Autoproclamado "arquitecto del rock 'n' roll" cuyo aullido penetrante, piano atronador y elevado copete alteraron irrevocablemente la música popular cuando daba a conocer el R&B negro al público blanco. 9 de mayo.

Betty Wright, 66 años. Cantautora de soul galardonada con el Grammy cuyos influyentes éxitos incluyen "Clean Up Woman" y "Where is the Love". 10 de mayo.

Jerry Stiller, 92 años. Por años hizo un dúo cómico con su esposa Anne Meara y alcanzó nuevas alturas hacia el final de su vida interpretando a Frank Costanza en "Seinfeld" y al suegro en el sótano de "The King of Queens". 11 de mayo.

Christo, 84 años. Famoso por sus enormes proyectos efímeros de arte público que solían involucrar grandes estructuras en tela. 31 de mayo.

___

JUNIO

Manuel Felguérez, 91 años. Artista plástico mexicano cuya carrera se extendió por más de seis décadas como impulsor del arte abstracto. 8 de junio.

Charles Webb, 81 años. Su novela debut "The Graduate", una sátira de humor negro sobre sus años en la universidad y sus orígenes privilegiados, fue llevada al cine en un clásico homónimo. 16 de junio.

Ian Holm, 88 años. Aclamado actor británico cuya larga carrera incluyó papeles en "Chariots of Fire" ("Carros de fuego") y "The Lord of the Rings" ("El señor de los anillos"). 19 de junio.

Joel Schumacher, 80 años. El ecléctico y descarado cineasta que llevó al Brat Pack a la gran pantalla en "St. Elmo's Fire" ("El primer año del resto de nuestras vidas") y a Batman a su terreno más barroco en "Batman Forever" y "Batman & Robin". 22 de junio.

Rodolfo Anaya, 82 años. Escritor que en la década de 1970 impulsó el movimiento de la literatura chicana con su novela "Bless Me, Ultima" ("Bendíceme Ultima"). 28 de junio.

Carl Reiner, 98 años. Ingenioso y versátil escritor, actor y director y patiño de Sid Caesar que alcanzó un papel promimente en la comedia como creador de "The Dick Van Dyke Show" y al lado de Mel Brooks en "2000 Year Old Man". 29 de junio.

Johnny Mandel, 94 años. Compositor, arreglista y músico ganador de premios Oscar y Grammy que trabajó en discos de Frank Sinatra, Natalie Cole y muchos otros, y cuyos créditos incluyen "The Shadow of Your Smile" y el tema de la película y la serie de TV "M(asterisk)A(asterisk)S(asterisk)H". 29 de junio.

___

JULIO

Nick Cordero, 41 años, de coronavirus. Actor canadiense de ascendencia costarricense nominado al Tony que interpretó a tipos rudos en Broadway en obras como "Waitress", "A Bronx Tale" y "Bullets Over Broadway". 5 de julio.

Ennio Morricone, 91 años, de complicaciones de una cirugía tras una caída. Compositor italiano galardonado con el Oscar que creó el tema con auyidos de coyote para el famoso spaghetti Western "The Good, the Bad and the Ugly" ("El bueno, el malo y el feo") y la música de clásicos de Hollywood como "The Untouchables" ("Los intocables") y "Once Upon A Time In America" ("Érase una vez en América"). 6 de julio.

Naya Rivera, 33 años, de ahogamiento. La cantante y actriz interpretó a una porrista gay en la popular serie de comedia musical "Glee". 8 de julio.

Kelly Preston, 57 años, de cáncer. Actuó junto a Tom Cruise en "Jerry Maguire" (Jerry Maguire - Amor y desafío") y junto a Arnold Schwarzenegger en "Twins" ("Gemelos"). Era la esposa de John Travolta. 12 de julio.

Regis Philbin, 88 años. Presentador de televisión que compartió su vida con los espectadores por décadas y ayudó a algunos fans a volverse ricos en el programa de concurso "Who Wants to Be a Millionaire". 24 de julio.

Peter Green, 73 años. Hábil guitarrista de blues que encabezó la primera alineación de Fleetwood Mac en una carrera acortada por las drogas psicodélicas y la enfermedad mental. 25 de julio.

Olivia de Havilland, 104 años. Querida actriz de grandes ojos oscuros que interpretó a la virtuosa Melanie Wilkes en "Gone With the Wind" ("Lo que el viento se llevó"), ganó dos premios Oscar y luchó contra el sistema de contratos de Hollywood. 26 de julio.

Alan Parker, 76 años. Exitoso y sorprendente cineasta cuya diversa producción incluye "Bugsy Malone" ("Bugsy Malone, nieto de Al Capone"), "Midnight Express" ("Expreso de medianoche") y "Evita". 31 de julio.

___

AGOSTO

Franca Valeri, 100 años. Elegante y versátil actriz italiana pionera de personajes cómicos en el cine de la postguerra que ayudó al país a reírse de sus puntos débiles. 9 de agosto.

Chadwick Boseman, 43 años, de cáncer. Actor que interpretó a los ídolos negros Jackie Robinson y James Brown con una intensidad abrasadora al tiempo que inspiró al público mundial como Black Panther en las populares películas de Marvel. 28 de agosto.

___

SEPTIEMBRE

Diana Rigg, 82 años. Una actriz británica imponente cuya carrera abarcó desde la emblemática serie de espías de los 60 "The Avengers" hasta la enorme serie de fantasía "Game of Thrones". 10 de septiembre.



Toots Hibbert, 77 años. Uno de los fundadores del reggae y uno de sus intérpretes más queridos, ayudó a bautizar el género y a convertirlo en un movimiento internacional con clásicos como "Pressure Drop", "Monkey Man" y "Funky Kingston". 11 septiembre.

Winston Groom, 77 años. Autor de la novela "Forrest Gump", cuya adaptación cinematográfica de 1994 recibió seis premios Oscar. 17 de septiembre.

Mac Davis, 78 años. Astro country que lanzó su carrera escribiendo los éxitos de Elvis "A Little Less Conversation" e "In the Ghetto", y cuyos propios éxitos incluyen "Baby Don't Get Hooked On Me". 29 septiembre.

La jueza Ruth Bader Ginsburg murió el 18 de septiembre del 2020.

Diego Maradona, 60 años. El gran futbolista argentino que anotó el gol de "La mano de Dios" y llevó a su país a ganar la Copa Mundial en 1986. 25 de noviembre.

Flor Silvestre, 90 años. Cantante y actriz mexicana que apareció en películas como "Primero soy mexicano" y "Ánimas Trujano (El hombre importante)" e interpretó canciones como "Pobre corazón" y "Guadalajara". Madre de los músicos Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Dalia Inés Nieto Jiménez y Marcela Rubiales. 25 de noviembre.

___

DICIEMBRE

Alison Lurie, 94 años. Novelista galardonada con el Pulitzer cuyas obras satíricas y cerebrales sobre el amor y el ámbito académico incluyen la saga marital "The War Between the Tates" y la comedia sobre estadounidenses en el extranjero "Foreign Affairs". 3 de diciembre.

John le Carré, 89 años. Espía convertido en novelista cuya elegante y complicada narrativa definió el thriller de espionaje de la Guerra Fría y le mereció elogios a un género hasta entonces ignorado por la crítica. 12 de diciembre.