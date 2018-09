Ultimátum a la Sagarpa. Exigen respuesta a sus peticiones

San Fernando, Tam.- Tras no darse una respuesta favorable a las demandas de los trabajadores sindicalizados de la Sagarpa, el próximo lunes paralizarán por completo las actividades laborales, afectando a miles de productores agrícolas y pecuarios de la zona norte de la entidad.

Desde el martes pasado vienen realizando el "paro de brazos caídos", medida que será más enérgica al no darse respuesta al pago inmediato de pasajes o rentas de vehículos.

Un total de 70 trabajadores sindicalizados están exigiendo a las autoridades de la Sagarpa el pago inmediato 684 mil pesos, correspondiente a 2 mil 280 días de los viáticos de varios meses.

El subdelegado de administración Ramón Rigoberto Garza Infante, ayer al dialogar con los inconformes, aseguró que el dinero está listo para entregarse, pero no les da una fecha específica.

Lo anterior enardeció a los trabajadores y estos amenazaron que paralizar por completo las actividades laborales en los Cader adscritos a los Distritos de Desarrollo Rural 155, 156 y 157 que vienen operando en los municipios de San Fernando, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Reynosa y Díaz Ordaz.

La suspensión de actividades laborales en los distritos de la zona norte de la Sagarpa, paralizará todo tipo de trámite para el campo, acción que mantendrán vigente hasta que les liquiden los viáticos que están reclamando.

También exigirán la asignación de recursos para el mantenimiento continuo de los inmuebles donde laboran diariamente, ya que por meses las instalaciones de los Cader están en condiciones deprimentes, sobre todo los módulos sanitarios.

-

...También presionan en Matamoros

Solicitan rehabilitar las deterioradas instalaciones

Por Miguel Jiménez

Matamoros, Tam.- Trabajadores de la Sagarpa en Matamoros se fueron a paro de labores por más de 5 horas, presionando de esta manera a las autoridades federales para que rehabiliten las instalaciones y les hagan llegar los recursos que hacen falta.

Dora Nelia Martel representante del Sindicato Nacional de Trabajadores en Sagarpa (SNT), señaló que llegaron a tomar estas medidas por la falta de atención por parte de las autoridades federales.

"No contamos con material suficiente de limpieza, no hay papelería, no hay cómputo, además de adeudos de pasajes de rentas, que decir del edificio, en donde trabajamos esta en pésimas condiciones, cuando llueve tenemos que colocar cubetas y hasta baños de lamina para poder acumular el agua que se filtra", dijo.

Explicó que de acuerdo a la información que existe por parte de las autoridades es en el sentido de que no hay suficiente presupuesto, sin embargo afecta a todos, pero sobre todo a quienes laboran en esta dependencia federal.

GOTERAS. Así es como tienen que evitar que el interior de las oficinas de Sagarpa se inunden.