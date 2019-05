Ultimátum para recoger credenciales de elector

Los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) que fueron instalados en Reynosa para tramitar, renovar o solicitar una reimpresión de la credencial para votar, continuarán abiertos hasta el próximo 31 de mayo debido a que existen 420 plásticos aún sin recoger.

Rafael Álvarez Ortiz, Presidente Consejero del distrito 02 de este órgano explicó que los documentos serán resguardados hasta esa fecha, ya que al no reclamarlos entrarán al veto electoral previo al 2 de junio.

"Aquellos que solicitaron una reimpresión de su credencial y que no han acudido por ella tienen que ir inmediatamente al módulo donde la solicitaron, ya que si no van, el documento será retenido y no se podrá entregar hasta pasar las elecciones, sin nos lo marca la ley electoral".

En el área correspondiente a este distrito se podrá acudir a los centros comerciales de la Ribereña y Jarachina Sur para reclamar las credenciales.

Para votar es necesario aparecer en la lista nominal y llevar el plástico.

"Puede ser que aparezcan en los documentos que tendrán los funcionarios de casilla, pero si no llevan su ine, se les negará el acceso a participar, porque es un requisito indispensable, no se pueden hacer excepciones ni aceptar excusas".

Señaló que a través de las páginas del organismo podrá consultarse la ubicación de las casillas a las que deben acudir a votar.