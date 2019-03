Ultimátum del INE: recoja credencial antes de abril 10

El Mañana / Staff.- Todos aquellos ciudadanos que solicitaron una credencial de elector por primera vez o que en lo últimos meses acudieron por una renovación, deberán acudir antes del 10 de abril a los módulos del Instituto Nacional Electoral en Reynosa para recogerla, de lo contrario el documento será retenido.

De acuerdo con el titular del Distrito 02, Rafael Álvarez Ortiz existen más de 2 mil 500 identificaciones en esta condición.

"La ley nos dice que si los ciudadanos no acudieron en la fecha límite, los plásticos deben ser resguardados, es decir, nosotros no estaríamos capacitados para entregárselos y no habría manera de revocar esta decisión".

Estas medidas se toman por la cercanía del proceso electoral, que se desarrollará en Tamaulipas el próximo 2 de junio para renovar el Congreso del Estado.

Declaró que, aquellos que no acudan por sus credenciales no podrán votar y deberán esperar hasta un día después de la jornada para intentar recogerla.

"Es importante que acudan a los módulos donde hicieron su trámite al principio, es gratis y es importante, la credencial además de que permite participar en las elecciones es una identificación, ahorita en cualquier lado la solicitan, hay que hacer conciencia".

En Reynosa funcionan actualmente dos módulos del INE de atención ciudadana, ubicados en los centros comerciales de la colonia Ribereña y de Jarachina Sur.