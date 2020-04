Últimas noticias del coronavirus, en directo | Italia bate el récord de curados diarios, 3.033, y supera los contagios, 2.646, por primera vez

El Consejo de la UE respalda un plan de reconstrucción | El Gobierno defiende que el fondo de recuperación de la UE funcione mediante transferencias y no préstamos | El ministro de Universidades cree que "seguramente" el curso que viene requerirá de clases ´online´ | 213.024 contagiados y 22.157 fallecidos en España

Italia ha logrado este jueves tener más curados (3.033) en un día que nuevos contagios (2.646), la primera vez que esto sucede desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, 464 personas han fallecido, y el balance total asciende a 25.549 víctimas mortales, además de 189.973 infectados y 57.576 recuperados. En España, la cifra de fallecidos diarios ha subido hasta 440, cinco más que ayer.

Hasta ahora, 22.157 personas han muerto, 213.024 se han contagiado y 89.250 se han curado. El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que "seguramente" el próximo curso deberá contar con clases online, combinando estas con otras presenciales. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha detallado las condiciones en las que los menores hasta 14 años podrán salir a la calle a partir del domingo.

En el ámbito europeo, la cumbre telemática celebrada entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ha acordado que el Consejo respaldará el lanzamiento de un plan de reconstrucción pararelanzar la economía tras la pandemia. Los líderes europeos han decidido establecer un fondo para ayudar a la recuperación, cuyos detalles deben concretar a mediados de mayo para que el plan entre en vigor el 1 de junio.

La discusión, ha explicado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, es si el dinero que salga de ese fondo hacia los países afectados lo hará mediante una transferencia, postura que defienden España o Francia, o mediante préstamos. Más de 186.000 personas han muerto y 2,6 millones se han contagiado en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins.

