¡Uff, qué calor!

"Yo jamás había sentido un calor así y tengo años viviendo aquí en Reynosa". Victoria García.

"En vez de ir a gastar afuera en comidas y eso, tenemos que guardar ese dinero para el aire acondicionado". José.

En esta temporada de calor los ventiladores, minisplits y aires acondicionados suelen estar prendidos en casa por lo menos 10 horas al día, cantidad suficiente para que el recibo de luz llegue hasta mil pesos más caro, así lo afirman los reynosenses.

La señora Victoria García tiene en su casa 3 ventiladores encendidos todo el día; su familia pensó en colocarlos de manera estratégica para dispersar el aire fresco en la cocina, otro en la habitación y un tercero en la sala, aún así considera que no es suficiente para evitar golpes de calor.

"Está horrible, es como si entraras a un horno; yo jamás había sentido un calor así y tengo años viviendo aquí en Reynosa, aunque la casa es de material está insoportable; aunque tuviera aire acondicionado yo creo que tampoco sería suficiente, apenas me tendría que comprar otros 2 para hacerla.

En el bimestre pasado su recibo de luz llegó a los 3 mil 400 pesos, en el próximo ya estima que el cobro se incremente. "Si el recibo me llegó en esa cantidad no quiero ni imaginarme en cuánto me llegará el del próximo, antes los ventiladores estaban funcionando solo un ratito porque durante la noche la casa estaba fresca, ahora que están todos prendidos yo ya me estoy preparando para el otro golpe, el económico".

Su bolsillo será afectado como el de José quien afirma guardará 500 pesos cada mes para el recibo de luz.

"Yo le digo a mi familia, en vez de ir a gastar afuera en comidas y eso, tenemos que guardar ese dinero para el aire acondicionado, tenemos que estar bien aquí adentro, es mejor estar cómodos en casa, nosotros ya estimamos que el gasto va a ser igual que el del año pasado y por eso estamos procurando solo prender el aire por la noche, porque la luz si está cara".

Por su parte, la familia de la señora Andrea López quien tiene 2 minisplit de 1 tonelada se prepara para un gasto similar, ella pide a sus hijos no prender el aire acondicionado y mejor pasarla con un ventilador que deben colocar en las esquinas de su casa

"Yo ahorita estoy ahí con mis papas e hijos, les digo acomoden los ventiladores en una orilla para que el aire circule, o si no hay que voltearlos para que el aire de al techo y así se rebote en todos los lugares".





