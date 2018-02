UEFA rechaza apelación del Real Madrid

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió el pasado 7 de diciembre imponer dicha sanción al lateral madrileño por entender que había forzado una tarjeta amarilla frente al Apoel chipriota al demorar un saque de banda al minuto 90 y cumplir así el ciclo de amonestaciones.



Tras dicho encuentro el organismo disciplinario abrió expediente a Carvajal y, tras analizar el caso, consideró que el futbolista "recibió la tarjeta amarilla a propósito" incumpliendo el Artículo 15 del Reglamento Disciplinario de la UEFA.



Carvajal cumplió el primer encuentro contra el Borussia Dortmund en la última jornada de la Fase de Grupos, en la que el Real Madrid, con el segundo puesto asegurado, venció por 3-2.



El Real Madrid presentó la correspondiente alegación en un intento de que se le redujera cuanto menos un partido la pena impuesta.



El técnico francés Zinedine Zidane se mostró en su día sorprendido por la decisión de la UEFA y defendió la inocencia de su jugador.



"Me sorprende esto", dijo el técnico galo. "Todo el lío que se está montando alrededor de esto. No forzó nada Dani, es una acción más. Pasó lo que pasó y ya está. Vamos a ver lo que va a pasar ahora".



El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al París Saint Germain en la ida de Octavos de Final el miércoles 14. Ante la baja de Dani Carvajal, titular en el lateral diestro de la zaga blanca, se perfila que este puesto lo ocupará, si no hay otra novedad en la defensa, Nacho Fernández.