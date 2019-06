UEFA advierte sobre venta ilegal de entradas para la Final de Champions

Madrid, España.

La UEFA alertó sobre la venta de entradas en el mercado negro para la Final de la Liga de Campeones que enfrentará este sábado en Madrid a los clubes ingleses Tottenham y Liverpool, para que los aficionados que viajen sin localidades no compren las que puedan ofrecerles.



La alerta de la UEFA responde al aviso recibido sobre la venta de un alto número de entradas falsas, por lo que el organismo recordó a los seguidores que no se distribuyen localidades individuales a través de agencias o personas, que además "demandan precios desorbitados a pesar de no estar en posesión" de éstas.



En un comunicado, la UEFA señaló que se cree que hay un elevado número de entradas falsas en circulación y que ya ha habido detenciones por ello, por lo que recordó que quienes acudan al estadio con este tipo de tickets no podrán acceder al mismo.



Todas las entradas para la final de este sábado han sido distribuidas por la UEFA, así como su venta al público general, y están sujetas a estrictos términos y condiciones para prevenir su reventa autorizada o traspaso.



La UEFA ya ha emprendido acciones legales ante la identificación de vendedores no autorizados.