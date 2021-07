UEFA acusa a Neymar por insultos a árbitros

Suiza.

La UEFA abrió un expediente disciplinario contra Neymar por sus críticas a los árbitros del partido que su club Paris Saint-Germain perdió ante Manchester United, en los Octavos de Final de la Liga de Campeones.



El delantero brasileño descargó insultos hacia los responsables del videoarbitraje por señalar un penal a favor del Man United en los minutos de descuentos por una mano en el área, lo que provocó la eliminación del PSG.



"Es una vergüenza", escribió Neymar en su cuenta de Instagram tras presenciar el partido desde la grada del Parque de los Príncipes. "Ponen a cuatro hombres que no entienden de futbol para que vean la jugada en cámara lenta. "¡El penal no existe!".



Neymar, quien se recupera de una lesión en el pie derecho, procedió a usar un insulto soez sobre los encargados del VAR.



La UEFA dijo que el procedimiento disciplinario a Neymar responde a "insultos y actos excesivos contra un árbitro".



Aún no se fijó una fecha para la audiencia del caso.