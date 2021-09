Ubican nuevos puntos para buscar a los 43

A su salida de Palacio Nacional, donde padres y sus representantes legales tuvieron una reunión con el Ejecutivo, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, dijo que ante el Mandatario reconocieron en la investigación los hallazgos en la Barranca de la Carnicería de Cocula y las identificaciones de los restos de tres estudiantes y algunas detenciones.

"La Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho, un elefante blanco que no camina, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido. Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando; uno es que no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses. No se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso. Hay funcionarios públicos enquistados en la Fiscalía de la anterior Procuraduría General de la República".

Rosales dijo que los familiares de los estudiantes plantearon al Presidente que no ven avance en la investigación contra elementos del Ejército Mexicano que participaron en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que como parte de las investigaciones se tienen ubicados cuatro objetivos prioritarios que permitirán ampliar la información para conocer la verdad de los hechos, y que se han ubicado nuevos puntos para la búsqueda.

En rueda de prensa acompañado del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, apuntó: "Hemos establecido dos nuevos puntos de búsqueda que iniciaron su intervención el día de ayer. Nos vamos a reservar el lugar para poder trabajar con toda libertad por parte la fiscalía y continuaremos rompiendo el pacto de silencio que se ha establecido con distintos personajes".

Detalló además que como parte del trabajo realizado durante casi tres años, se han enfrentado a diversas problemáticas en la investigación.

A pregunta expresa sobre si hay esperanza de que alguno de los 43 normalistas desaparecidos hace siete años se encuentre con vida, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció: "No tenemos indicios en ese sentido".