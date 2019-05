Ubican a 7.6 millones de desempleados: ENOE

Ciudad de México

Aunque la cifra oficial indica que 1.8 millones de mexicanos están desempleados, la realidad es que por lo menos 7.6 millones no tienen trabajo, indicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Ambas cifras, señaló, provienen de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Inegi.

El "desempleo oculto", como lo definió, hace referencia a otras 5.8 millones de personas que oficialmente no son contabilizadas como desempleadas.

"Técnicamente (el desempleo oculto) es población disponible para trabajar pero que ya no buscó trabajo porque considera que no tiene posibilidad de encontrarlo.

"La pregunta es: ¿Usted trabajó? Si la respuesta es no, se le pregunta si buscó trabajo. Si dicen que no buscaron, se les pregunta por qué, y algunos dicen: 'Porque no lo voy a encontrar', entonces esas personas no han sido lo suficientemente contabilizadas en México", indicó Gómez Hermosillo.

Al presentar el Observatorio de Trabajo Digno, el especialista indicó que oficialmente el desempleo se tasa en 3.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), pero eso es porque el desempleo oculto no se considera parte de ésta.

"Técnicamente es correcto, si no buscaste trabajo no puedes ser considerado económicamente activo; pero por qué no estás buscando trabajo, ese es el tema", señaló.

En su Observatorio de Trabajo Digno, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza tasa el desempleo en 12.4 por ciento, para lo cual no sólo tomó en cuenta la PEA, sino también a la población disponible.

"Con la métrica que proponemos estamos llamando la atención sobre la magnitud del problema, el llamado es a que se empiece a actuar, es un llamado directamente a las autoridades, nosotros vemos muy buena disposición del Gobierno, de la Secretaría del Trabajo", dijo Gómez Hermosillo.

El estudio también encontró que 8 de cada 10 personas que trabajan, percibiendo un salario y para un empleador, es decir, 25.6 millones de personas, carecen de condiciones dignas de trabajo.